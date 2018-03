VUČIĆ POZVAO SRBE DA NE BUDU DEO VOJSKE KOSOVA: Albanci idu i na sever da nam potkupljuju mladiće

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas Srbe sa Kosova i Metohije da ne učestvuju u formiraju vojske Kosova. Vučić je na pres konferenciji rekao da vlasti u Prištini idu po srpskim sredinama i potkupljuju srpske mladiće da bi išli u njihovu vojsku.

"Ne mogu sada da vam pričam sve. . . ", rekao je Vučić.

On je, povodom izjave američkog ambasadora Vilijama Montgomerija da Srbija ne treba da prihvati formiranje vojske Kosova ni po koju cenu, već da insistira na prvobitnom stavu SAD po tom pitanju, a to je "ne" vojsci Kosova, zahvalio Montgomeriju na korektnom pristupu i na tome što je rekao, jer je to, primetio je, istina.

Predsednik je naglasio da Srbija ne može da odobri formiranje vojske Kosova.

"Oni nama ne idu samo na jug, idu i na sever da nam potkupljuju mladiće. Kažu - evo toliko i toliko keša, budi deo vojske. Mi se sa tim suočavamo i razgovaramo sa Srbima na KiM", rekao je Vučić.

Dodao je da nije želeo da reaguje na opasku američkog zvaničnika Vesa Mičela da kosovska vojska, u kojoj će da budu Srbi, neće biti pretnja Srbiji.

"Stvarno? Na teritoriji Srbije formirate tuđu vojsku, u koju ćete da uključute i Srbe... Šta, kao u vreme Austrougarske i Turske, da se bijemo Srbi protiv Srba...?", zapitao je Vučić.

Zato je pozvao Srbe da ne učestvuju u formiranju vojske Kosova, i one sa juga i sa severa pokrajine, da tako pomognu u rešavanju kosovskog problema.

"Da se ponašaju odgovorno, brinu o sebi i svojoj bezbednosti, ali ne da učestvuju u formiranju drzavnih organa neke druge države, a da sa Srbijom nije postignut dogovor o bilo kojem pitanju", naglasio je Vučić.

Spomenuo je da sada ne može da govori ni o detaljima vezanim za istragu ubistva Olivera Ivanovića i da će za 15 dana naše nadležne službe objaviti šta su saznale, a šta ne mogu da saznaju.

"Nisam želeo danas da govorim o tome, da mi neko ne kaže da zloupotrebljavam dvomesečnu tragediju. Službe će da govore za dve nedelje, šta su saznali i sta ne mogu da saznaju i ne milsim da će se neki mnogo čemu iznenaditi. Iznenadiće se oni koji su znali krivca unapred", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto Printscreen Kurir TV

Kurir

Autor: Kurir