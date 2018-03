VULIN: Još nema kazne za pogrom Srba, a bojim da se niko neće ni odgovarati

BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da je u martovskom pogromu na Kosovu pre 14 godina uništeno sve što se moglo uništiti, oskrnavljeno je kolektivno pamćenje jednog naroda s ciljem da se izbrišu tragovi postojanja jednog naroda na Kosovu i Metohiji i za to niko nije odgovarao.

Koja je svrha Vojske Kosova? Vulin je izjavio danas da je Srbija odlučno protiv Vojske Kosova i učiniće sve što može da to takve paravojske ne dođe, a upitao je koja je njena svrha na prostoru na kome se nalaze hiljade najobučenijih i dobro opremljenih pripadnika Kfor, kojima se dobro komanduje. Kako će nekakva nova formacija učiniti ono što ne mogu sve te hiljade pripadnika najboljih vojski sveta, kako će vojska kojom komanduje Agim Čeku omogućiti mir na Kosovu i Metohiji, upitao je Vulin. On je postavio pitanje i od koga će ta vojska braniti južnu srpsku pokrajinu - od Srbije, čiji je deo, od KFOR ili od Srba sa Kosova i Metohije. Vulin je zatražio od međunarodne zajednice i Evropske unije da zauzmu podjednako glasan stav kada je u pitanju formiranje vojske na prostoru južne srpske pokrajine, protivno Rezoluciji 1244, nacionalnom i međunarodnom pravu. On se zahvalio Rusiji na principijelnom stavu o formiranju Vojske Kosova, a istakao je da ni sve zemlje NATO i Evropske unije to ne podržavaju, jer razumeju da formiranje ilegalne vojne organizacije na KiM može da ugrozi mir i stabilnost čitavog Balkana, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

- Bojim se da za takvo zlodelo, najveći pogrom u 21. veku, niko neće odgovarati, što znači da je međunarodno pravo umrlo, da je pravda nedostižna za Srbe i da bi međunarodna zajednica trebalo da prizna svoj veliki neuspeh i sramotu, kazao je Vulin.

On je istakao da je međunarodna zajednica 1999. došla na Kosovo i Metohiju sa jasnim mandatom da obezbedi mir i pravdu za sve koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, ali sada vidimo da za Srbe nema ni pravde, ni mira.

Nema opravdanja da Srbija prestane da se bori za Kosovo i Metohiju, za pravdu i bezbednost na tom prostoru. To je naša obaveza i naša dužnost i u meri u kojoj to budemo činili, u meri u kojoj budemo hrabri da na to stalno podsećamo, stvari će se menjati, kazao je Vulin.

Nažalost, dodao je, kao i većina Srba na Kosovu i Metohiji izgubli smo poverenje u međunarodnu zajednicu i teško nam je da verujemo da će se stvari menjati na bolje.

