ZORANA MIHAJLOVIĆ ZA KURIR: Vučić i SNS odlučiće o smenama u Vladi i niko više

Da bi promene u Vladi imale rezultat, one ne bi smele da budu pitanje bilo čijeg hira, inata, stvaranja klanova ili reciklaže tuđih izjava. Iza mene su rezultati, a da li će me smenjivati, govoriti laži o meni, praviti nekakvo čudovište u nekim medijima, hoće sigurno, kao i do sada

Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović ne strahuje da bi mogla biti „počišćena“ u rekonstrukciji jer su iza nje, kako tvrdi, rezultati i iskustvo. Iako je više puta javno isticala da je učestvovala u 5. oktobru, odgovorom na pitanje da li Miloševiću treba podići spomenik u Beogradu u najmanju ruku nas je zatekla. A zatekli smo, kako kaže, i mi nju pitanjem o promenama u Nemanjinoj 11, što je najavila i premijerka Ana Brnabić.

- Zatekli ste me pitanjem, posebno što je predsednica Vlade rekla da će o tome pričati sa svojim timom. Verujem da je mislila na SNS ili članove Vlade Srbije. Međutim, o tome nismo pričali ni u SNS, ni na sednici Vlade. Budući da je svaka promena u vladi ozbiljno političko pitanje, mi u SNS ozbiljno tome pristupamo. Da bi promene imale rezultat, one ne bi smele da budu pitanje bilo čijeg hira, inata, pokušaja stvaranja klanova ili reciklaže tuđih izjava kako bi se dobio neki medijski poen. Zato su mediji poslednje, a SNS prvo mesto za pitanje eventualne rekonstrukcije. SNS je dao poverenje svakom od nas da radimo u Vladi, ili da vodimo Vladu.



Ako do rekonstrukcije i dođe, plašite li se da i vi možete biti „počišćeni“?

- Predsednik moje stranke i predsednik Srbije davno me je naučio da je semafor važan. Rezultati su važni. Iza mene stoje rezultati koji su merljivi bilo u kilometrima auto-puteva, pruga, bilo u stepenu rasta građevinske industrije, broja izdatih građevinskih dozvola i otvorenih gradilišta. U nedelju ujutru pustićemo u saobraćaj još ukupno sedam kilometara novog auto-puta na Koridoru 10 kod Pirota, i to je važno za građane. Sve to stoji iza mene, rad i 27 godina iskustva, obrazovanje, a pre svega ljubav i odanost prema mojoj zemlji. A da li će me smenjivati, govoriti laži o meni, praviti od mene nekakvo čudovište u nekim medijima, hoće sigurno. Ne sećam se da je jedna rekonstrukcija prošla a da toga nije bilo.



Zbog čega mislite da ste baš vi nekome trn u oku?

- Zato što znam da red i rad nekima ne odgovaraju jer se onda vidi koliko ko ne radi ili nema rezultata. Jer rezultat nije broj puta pojavljivanja u medijima, broj slika na Fejsbuku ili poruka na Tviteru. Poštovanje koje ima predsednik naše stranke i predsednik Srbije, poštovanje koje zasigurno ima i jedan broj članova Vlade nije nastalo funkcijom, već velikim radom. Rezultati nas razlikuju i rezultat je šta ste sve uradili svaki dan za svoju zemlju.

Stiče se utisak, pa evo i sada dok govorite o ovoj temi, da često bockate premijerku? Šta ste tačno hteli da joj poručite izjavom da će se o rekonstrukciji razgovarati unutar vaše stranke?

- Ne bavim se slanjem poruka kroz medije. Ali, jedno je kad mediji spekulišu o rekonstrukciji, i to je njihovo pravo, a drugo kada visoki zvaničnik Vlade kaže da je „rekonstrukcija otvoreno pitanje“. Imam svoje mišljenje i jasno kažem da će o rekonstrukciji odlučiti SNS i predsednik Vučić. Sve članove Vlade, pa i premijerku koja je vanstranačka ličnost, predložio je predsednik Vučić i za to dobio podršku Predsedništva stranke. Tako će biti i sa drugim mogućim promenama u Vladi. Sve su to normalne procedure u političkim demokratijama, tako je u Nemačkoj, tako je u Srbiji.

O spomeniku bivšem predsedniku MILOŠEVIĆA SU SAHRANILI KAO PSA U DVORIŠTU

Tema u javnosti je i podizanje spomenika Miloševiću... Kako gledate na to što vaš koalicioni partner SPS, naročito Mrkonjić, insistira na tome? - Nije tajna da ne mislim ništa dobro o Miloševiću, njegovoj politici i onome što je ostalo posle njega. Građani pamte rat, nemaštinu, sukobe, nasilje i sve što smo doživeli u njegovo vreme, to samouništavajuće ponašanje i licemerje jednog režima. Umesto spomenika, možda bi primerenije bilo da vidimo kako da tog čoveka dostojno sahranimo. Milošević jeste bio predsednik Srbije i makar zbog toga nije zaslužio da bude sahranjen kao pas ili mačka u dvorištu kuće njegove supruge. A onda neka istorija da realnu ocenu Miloševićeve vladavine, koja će poslužiti nekoj novoj vladi da odluči treba li ovaj čovek da dobije spomenik. foto: Profimedia

Pa da li treba? - Lično mislim da ima zaslužnijih, poput kralja Aleksandra Karađorđevića, koji u Francuskoj, gde je ubijen, ima dva spomenika, a u Srbiji nijedan. Svojim dosadašnjim delima i onome što namerava da uradi za jedno od obeležja kandiduje se i aktuelni predsednik Aleksandar Vučić. Nemam sumnje da će o nove generacije i te kako analizirati sve ono što je Vučić uradio.



Da li vi to aludirate na to da premijerka nije deo SNS? Ili je poruka da ona nema političku moć da o tome odlučuje iako joj je i to u opisu posla?

- Ne. Ono što je važno kako za premijerku i funkciju koju obavlja, tako i za ovu diskusiju koja se otvorila u javnosti, da svima bude jasno da su SNS i Aleksandar Vučić, koji su osvojili ubedljivo poverenje građana Srbije, stali iza nje, na Vučićev predlog.



Potrošili smo mnogo vremena na to, ali se posle svega ovoga nameće pitanje - kakav je realno vaš odnos s premijerkom? Imale ste polemiku i u vezi sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti?

- Svima je zanimljivije da snime da li sam neprimereno napravila grimasu, nego da pričamo o tome šta su ciljevi Vlade, koliko smo uradili, može li brže. Smatram i sigurna sam da može mnogo brže, odgovornije, efikasnije i organizovanije. Ja sam profesionalac u svom poslu i potpredsednica Vlade i ja imamo upravo takav i odnos. Svako ima svoja zaduženja i na tome radi. Kad neke stvari ne mogu da se reše, očekuje se od premijerke da donese odluke.



Imali ste sukob i s ministrom Zoranom Đorđevićem u vezi sa istom temom... Jeste li izgladili odnose?

- S kim god da razgovaram argumentima, za medije je to sukob. Moramo svi još da učimo da su razgovori, posebno uz argumente, poželjni jer doprinose donošenju boljih odluka. Moj stranački kolega ministar Đorđević i ja imamo potpuno drugačije mišljenje o jednoj važnoj temi, Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti. Za njega je zakon nesprovodiv, a za šest meseci nije dao nijedan predlog, nijedan argument za to. Za mene je pitanje ovog zakona pitanje budućeg ekonomskog i ukupnog razvoja i moderne Srbije.



Oštro ste reagovali i na njegove citate o ženama povodom 8. marta.

- Ne bih da govorim o drugim stvarima i citatima koje smo slušali prethodnih dana. Naš je posao da se borimo svom snagom da idemo brže i efikasnije. Odugovlačenje, strah i hod samo po utabanim stazama najmanje donose prosperitet. Da smo se tako ponašali, nikada ne bismo krenuli u fiskalnu konsolidaciju ili elektronsko izdavanje građevinskih dozvola i danas ne bismo imali uređene finansije i ne bismo bili 10. na svetu po izdavanju građevinskih dozvola, ne bismo imali najveći priliv stranih investicija. Eto, po tome se razlikujemo. Možda je moje ubrzanje veće, ali je potkrepljeno argumentima. Svaki dan u kome ne uradimo najviše što možemo za mene je izgubljen.



Kad smo kod rodne ravnopravnosti, govorili ste u UN o pravima žena. Dokle smo u toj oblasti odmakli?

- Lepo je predstavljati Srbiju u UN i još lepše videti kada UN prepoznaju Srbiju kao jedan od najboljih primera u svetu po rodno senzitivnom budžetiranju, odnosno brigu da se novcem poreskih obveznika podjednako vodi računa i o potrebama i žena i muškaraca. To znači da je ono što su uradili Vlada i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost primer studije koja se izučava na treninzima u UN za sve zemlje sveta. Na 62. zasedanju Komisije UN za status žena u Njujorku govorila sam o svemu što je Srbija uradila u prethodne tri godine, kao i šta ćemo još da uradimo na polju rodne ravnopravnosti. Posebno sam govorila o ženama na selu i njihovim problemima. Bila sam ponosna na komentare koju su se čuli o Srbiji, ali i sam videla da u čitavom svetu žene traže da budu ravnopravnije. Nigde to ne ide lako, nema slobode bez borbe. Zato i treba da se borimo za društvo jednakih šansi za žene i muškarce.



Spekuliše se da nisu isključeni ni vanredni izbori, o čemu je govorio i Stefanović. Da li je reč o probnim balonima ili to možemo da očekujemo?

- Postoje činjenice i za vanredne izbore, ali i protiv njih. Protiv izbora je činjenica da je potrebno vreme da se vide rezultati i da to često nije moguće videti za godinu dana. S druge strane, u prilog izbora govori čist politički pragmatizam. Rezultati pokazuju da bi SNS u ovom trenutku odneo ubedljivu pobedu i dodatno bismo učvrstili većinu u parlamentu. Đilas, Janković, Jeremić, Obradović, Šutanovac i ostali u paničnom strahu od izbora jer, kako stoje stvari, ne bi ušli u parlament. Ali, to pokazuje da građani neće šarene laže i besplatan život jer znaju da nema ništa džabe. Hoće ozbiljne ljude, koji rade na projektima i koji imaju rezultat.

