JANKOVIĆ IZRIČIT UOČI PREGOVORA OPOZICIJE: Jesam za saradnju, ali ne i za jednostarešinstvo

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Saša Janković smatra da bi opozicija trebalo da crpi snagu iz jedinstva različitosti, jer je nemoguće amputirati različite političke stavove, protivi se ideji "jednostarešinstva" i napominje da PSG "ne može da stupi u uniju sa vrednosno različitim organizacijama".

foto: Dragana Udovičić

Govoreći o Proglasu u 13 tačaka, koji je Dragan Đilas nedavno predočio javnosti, Janković je izjavio da se "zalaže za jedinstvo opozicije kroz jedan demokratski savez".

"Ukoliko bi Draganova ideja bila pogrešno shvaćena i neko pomislio da to znači gašenje svih opozicionih organizacija i pravljenje jedne unitarne organizacije koja postoji samo naspram Vučića i koja nema političkih stavova, izuzev smene Vučića, to bi bilo pogrešeno shvatanje te ideje", ocenio je Janković.

Kao sagovornik u serijalu Kvaka 23, on je istakao da bi opozicija trebalo da crpi snagu "iz jedinstva različitosti" i da je nemoguće potpuno amputirati različite političke stavove političkih organizacija koje su sada bile u savezu. To bi, nakon smene Vučića, dovelo do toga da "mi nemamo politički sistem", objašnjava Janković, koji je primetio da su neki već shvatili da bi "trebalo da gase političke stranke" ako uđu u takav savez.

foto: Dado Đilas

Ta ideja može biti shvaćena i kao organizovanje po sistemu "jednostarešinstva", ukazao je Janković i ilustrovao da se u "jednu jednomisleću" organizaciju ne mogu staviti Boško Obradović i Goran Marković.

"Pokret slobodnih građana ne može da stupi u uniju sa vrednosno različitim organizacijama", naglasio je Janković, "ali to ne znači da ne treba zajedno da smene Vučića".

"Kada smenimo Vučića", objasnio je predsednik PSG, "važno je da građani imaju spektar političkih ideja i rešenja ispred sebe, a ne potpunu razvalinu od političkog sistema, u kome nije ostalo ništa".

foto: Dragana Udovičić

"Dakle, savez opozicije bi trebalo da bude sredstvo, a ne cilj", zaključio je Janković.

