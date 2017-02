BABIĆ PORUČIO NIKOLIĆU: Stabilna Srbija ispred privatnih želja i sujete

"Ispred svojih privatnih želja i sujete Nikolić treba kao glavni cilj da postavi stabilnu, modernu, bezbednu i razvijenu Srbiju", rekao je Babić.

On kaže da je očekivao od Nikolića da će dati bezrezervnu podršku Vučiću, da ne bi došli do tog cilja, a ne ponuditi trgovinu. Na pitanje da li bi Nikolić eventualno mogao da postane počasni predsednik SNS, Babić kaže da predsednik stranke mora da ostane onaj ko je stranku doveo svojom politikom i svim onim što je radio, ne samo u okviru stranke već i u okviru vlade, i doveo je do popularnosti.

On je rekao da je u toj stranci od 2008. godine i da je do 2012. kada je SNS vodio Nikolić imala rejting na nivou od 23 ili 24 odsto, a da se nakon što je Vučić postao prvi potpredsednik vlade i posle premijer taj procenat više nego udvostručio.

Na pitanje da prokomentariše spekulacije da će Nikolić možda osnovati svoju stranku i da li je moguće da uzme od SNS određen broj poslanika u skupštini i formira svoj poslanički klub, Babić odgovara:

"Pa, zar mislite da je tako nešto moguće? SNS je potpuno jedninstvena i svih 185 opštinskih i gradskih odbora je donelo jedinstvenu odluku - da kandidat za predsedničke izbore treba da bude Vučić, kao i celokupan GO i Predsedništvo SNS", dodao je Babić.

(Tanjug/Pink)

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Tanjug