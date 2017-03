BELI NA FEJSBUKU: Nijedna šišarkica ne sme biti vređana

U danu u kome je Nataša Jeremić, supruga Vuka Jeremića, odgovorila na optužbe SNS da "rukovodi tržištem narkotika" i u kome je Aleksandar Vučić govorio o "svakodnevnim uvredama na račun njegove porodice", Preletačević je napisao da kad "postane precednik, nijedna šišarkica ne sme biti izvređana po novinama".

"Ma čija god to majka, sestra, komšinica ili baba bila. Znači taj tabloJid, taj mića što je to naredio da se vređaju tuđe žene, nije nikad bio mangup i mnogoj e veliki kompleksaš, jer nije imao devojku do triespete", napisao je Preletačević na svom profilu uz poruku "ljubi čika sve šišarkice".

Autor: Foto: Beta