BLAGOJEVIĆ O IZGRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE: U zaštitu od poplava uloženo više od 40 miliona evra

Ostajemo izloženi riziku, kaže Blagojević ali i ističe da je nakon poplava 2014. godine ogroman posao urađen na obnovi postojeće i izgradnji nove infrastrukture za odbranu od poplava, te da se radi na lokacijama koje su u najvećoj meri izložene riziku.

"U poslednje dve i po godine uloženo je blizu četiri milijarde dinara u obnovu i jačanje postojeće infrastrukture", rekao je Blagojević.

U ovom trentuku se, kako je naveo, iz donacija EU finansira čišćenje 63 kilometra kanala za odvodnjavanje u Obrenovcu, te da je to posao koji nije urađen tri decenije. Nakon četiri decenije su, kaže, očisćena korita Kolubare i Tamnave, kao i korito Baričke reke, a to su sve reke koje su plavile Obrenovac 2014. Podsetio je da je nedavno potpisan protokol 25 opština i gradova u slivu Kolubare i Zapadne Morave kojim se uspostavlja saradnja na prevenciji i odbrani od poplava ako do njih ponovo dođe.

"Svi smo svesni da smo sada bezbedniji i spremniji nego 2014. Do trenutka kada ćemo moći da kažemo da smo bezbedni i spremni treba da prođe jako puno vremena i da bude uloženo mnogo sredstava", kaže Blagojević.

Naveo je da na primer studija sliva Kolubare, koja je urađena uz pomoć Japana i Programa UN za razvoj, ukazuje na to da su neophodne investicije oko 200 miliona evra samo za sliv Kolubare da bi kroz period od 20 godina rizik od plavljenja u tom delu naše zemlje, koji je bio izložen riziku, bio smanjen na razumnu meru. U ovom trenutku su, dodaje, u toku pripremni radovi na izgradnji potpuno novog nasipa dugog 24 kilimetara na teritorijama opština Šabac i Bogatić. Vrednost tih radova, kaže Blagojević, jeste 10 miliona evra i taj objekat bi trebalo da region Mačve štite od plavljenja, a procenjeno je da je za realizaciju potrebno oko dve godine.

"Tu nema brzih rešenja i rešenja preko noći. To je posao u koji smo se upustili ponovo nakon tri decenije. Radimo tako da svakog narednog dana budemo makar trunku bezbedniji nego što smo bili danas", kaže Blagojević.

Prema njegovim rečima, ceo posao se radi i uz podršu domaćih institucija, pre svega u koordinaciji sa Ministartsvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i Sektorom za vanredne situacije, kao i uz podršku SKGO i lokalnih samouprava.

Bagojević kaže da je u Lučanima nakon poplave iz 2014. urađeno sve što je potrebno i izgrađeno i pet bujičnih brana na brdima iznad Lučana, te da počinje izgradnja poptuno novog objekta, a da se privode kraju pregovori sa Svetskom bankom o finansiranju projekta na reci Čemernici na opštini Čačak, čija će realizacija početi ove godine.

