BOŠKO OBRADOVIĆ: Radilo se celu noć da premijer ne bi odgovarao na poslanička pitanja

Obradović je rekao da se takvim načinom rada urušava dostojanstvo parlamenta i ocenio da je Vučić time "pokazao da je kukavica".

On je napomenuo da su Dveri bile spremne da se bore i sa maratonskom sednicom i da su amandmane branili sve do jutra.Skupština Srbije je o amandmanima bez prestanka raspravljala od juče u 14 časova pa do jutros u 8.30 časova, a u podne je počelo glasanje.

Obradović je iskoristio priliku da sa konferenciji za novinare postavi neka pitanja, jer sednice na kojoj bi to trebalo da uradi neće biti pošto se posle glasanja završava redovno jesenje zasedanje.

Boško Obradović, Foto: Stefan Jokić

On je, pored ostalog, pitao kako je moguće da Tužilaštvo za organizovani kriminal obustavi istragu protiv Mlađana Dinkića, zatim "na koji način se odredjene porodice u Srbiji bogate" poput porodice Nikolić, Krkobabić i Vučić, a interesovao se i za imovinu ministra odbrane Zorana Djordjevića. Obradović je rekao i da je neophodno ispitati imovinu svih funkcionera.

Autor: Beta,Foto: Dragan Kadić,Foto: Damir Dervišagić