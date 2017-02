DAČIĆ: Da sam na mestu Vučića, Nikolić ne bi bio ništa!

BEOGRAD - Da sam ja na Vučićevom mestu, Tomislav Nikolić ne bi bio ništa, jer je do pre neki dan hteo "Vučićevu glavu", rekao je danas lider SPS Ivica Dačić.

On je na pres konferenciji rekao da se sa političkim prijateljima ne razgovara onako kako to čini Nikolić.

Dačić je dodao da je i sam mogao da se kandiduje za predsednika, primećujući da bi dobio više glasova od Nikolića, ali da nije hteo da se svrsta na stranu onih koji će biti protiv Vučića.

"Pretpostavljam da je vaša logika da li napadam Nikolića, jer ja priželjkujem mesto premijera. Da sam ja na mestu Vučića, Nikolić ne bi bio ništa, zato što je hteo njegovu glavu do pre neki dan. Ako on toga nije svestan, to je njegov problem. Tako se ne razgovara sa političkim prijateljima", rekao je Dačić, odgovarajući na pitanja novinara.

"Ako je SNS kolo milosrdnih sestara, pa će da daje kome šta hoće, mi to nismo. Što se nas tiče ta priča je završena", rekao je Dačić i dodao da odnos Nikolića prema Vučiću nije bio korektan.

Dačić je naglasio i da odluka da Vučić bude kandidat i SPS-a na izborima za predsednika nije doneta zato što je toj stranci ili njemu lično nešto obećano.

Upitan da li je SPS dobio nešto konkretno i da li mu je možda obećano mesto premijera, Dačić je rekao da nikada sa Vučićem nije razgovarao na takav način - da neko nešto treba da dobije.

"Ne učestvujemo ovde da bismo nešto dobili, već da bismo napravili kvalitetan front koji će garantovanti političku stabilnost Srbiji za narednih više godina. U tom smislu i naše učešće će biti kvalitetnije nego do sada", rekao je Dačić i primetio da su odnosi SPS i SNS danas bolji nego što su bili pre nekoliko meseci.

O tome će se razgovarati kada za to dođe vreme, dodao je Dačić.

Upitan da li priželjkuje mesto premijera Dačić je odgovorio: "Šta ima da priželjkujem nešto što sam već bio".

Na pitanje da li zna nešto o datumu izbora, Dačić je odgovorio da ne zna, da je to pitanje političke procene i rokova, kao i da nije u njegovoj nadležnosti.Dačić je rekao da će socijalisti uskoro održati sednicu GO na kojoj će biti donete konkretne odluke o sprovođenju kampanje za predsedničke izbore.

On je ponovio stav da nisu potrebni vanredni parlamentarni izbori, koji se kako je rekao, raspisuju kada postoji kriza u radu parlamenta, što sada, kaže, nije slučaj.

