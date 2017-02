DAČIĆ: Ko je takva budala da ide za Nikolićem

"Vučić će pbediti zato što smo ga mi podržali, a mi ne podržavamo gubitnike. Ko je budala da ide za gubitnikom, pa niko!", rekao je Dačić.

Akutelni ministar spoljnih poslova je naveo da Srbija može ići samo napred i da niko ne želi da se vrati u prošlost.

"Ne bih da vam pričam da mi volimo da se vraćamo u prošlost, svi smo svedoci problema za vreme DOS vlasti, pljačkaških privatizacija i ekipe koja nas je gurnula u sve probleme. Oni su pokušali da prevare narod, posvađali se posle par meseci, ali su se opet svi ujedinili da sruše Miloševića. I tad se Nikolić kandidovao protiv Miloševića. Ne čudi me da se i sada kandiduje, ali mi tu nemamo šta da kalkulišemo. Toma ili da se časno povuče ili će biti predsednik koji je osvojio najmanje glasova u istoriji. Zato mu savetujem da se dogovori sa Vučićem, jer on uživa najveću podršku naroda, svaka druga odluka je pogrešna. Najbolje za Srbiju je - Vučić plus Dačić jednako pobeda", rekao je Dačić.

