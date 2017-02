DAČIĆ UPOZORAVA: Revizija presude po tužbi BiH opasna i nepotrebna

Srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je najava zahteva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine (BiH) protiv Srbije za genocid opasna i nepotrebna, ali istakao i da to nije tužba BiH, već tužba bošnjačkog političara Bakira Izetbegovića.

Dačić je rekao da odluka iz Sarajeva nije iznenađenje, ne zbog toga što postoje neke nove činjenice, nego zbog čoveka koji na tome insistira u kontinuitetu više godina.

Prema njegovim rečima, ta odluka će izazvati destabilizaciju ne samo BiH već i čitavog regiona, i to je, kako kaže, veoma opasna odluka, a s ;druge strane, ona će imati velike posledice po bilateralne odnose dve zemlje.

Treće, i što je po Dačiću, možda u ovom slučaju najvažnije, jeste da se pred Medjunarodnim sudom pravde sude i tuže države.

"Mi ovde nemamo nameru da učestvujemo u sudskom procesu gde je aktivna strana koja nema na to pravo, to je predstavnik samo jednog naroda, i to možda ne celog konstitutivnog naroda BiH, i čak ni jednoj celog entiteta", objasnio je srpski ministar.

Prema njegovim rečima, sam sekretarijat Medjunarodnog suda pravde smatra da je postupak revizije novi postupak, a to u teorijskom smislu znači da je za to potrebno novo ovlašćenje i nova odluka države koja tuži.

