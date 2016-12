DOSTA JE BILO: Evo zašto smo u Skupštini pevali Pada vlada

U saopštenju se navodi da su poslanici DJB, na konferenciji za novinare u republičkom parlamentu, pre nego što su otpevali pesmu, obavestili javnost "o sramnoj poslednjoj sednici Skupštine Srbije u ovoj godini" na kojoj je vođena objedinjena načelna rasprava o 27 raziličitih zakona i odluka i time onemogućena bilo kakva smislena rasprava o njima.

"Umesto da se raspravlja barem deset puta duže o važnim zakonima, rasprava je ugurana u dva dana. Ni to nije bilo dosta, pa su u strahu od toga da će rasprava potrajati do četvrtka kad bi premijer morao da dođe u Skupštinu i odgovara na pitanja poslanika, držali besmislenu sednicu celu noć do osam ujutro i spasili ga od pitanja", navodi DJB.Pokret DJB je saopštio da je tokom redovnog zasedanja Skupština Srbije za 75 dana usvojila 88 zakona i "taj podatak govori o tome da je parlament postao urgentni centar slupane Vlade".

"Iz protesta protiv ovakvog gaženja Skupštine, poslanici DJB su vladajućoj većini i građanima otpevali pesmu. Ove razloge nijedan medij nije preneo", navodi se u saopštenju.U DJB su naveli da je jedan od njihovih ciljeva bio i probijanje medijske blokade na RTS i, kako se navodi, on je ostvaren.Zato smo pevali, ističu u DJB.Taj pokret je na kraju saopštenja poželeo svim građanima Srbije srećnu Novu godinu, da padne Vlada u 2017.godini i sa njom padne i medijski mrak koji je obavio Srbiju.

