ĐUKIĆ DEJANOVIĆ O PREDSEDNIČKIM IZBORIMA: Vlast treba da ima zajedničkog kandidata!

"To je moj stav, ne govorim u ime svoje partije, jer to do sada nije bila tema", rekla je Đukić Dejanović.

Rivalstvo unutar vladajuće koalicije nije dobro, smatra ona i dodaje da ne postoji stabilna većina ukoliko svako ima svog kandidata.

"Ako svaki politički subjekt u sadašnjoj vladi ima svog kandidata, onda nemamo većinu u ovom sastavu, jer smo protivnici jedni drugima", pojašnjava Dejanović.

Foto: Dragan Kadić

Upitana da li očekuje da će sa predsednickim biti održani i parlamentarni izbori, kaže da o tome ne razmišlja, a misli da će se o tome odlučivati krajem januara

."Ako budemo imali sigurnu paralamentarnu većinu, može se dogoditi da ih ne bude. Nije problem ni da ih bude, da se testira volja građana", rekla je Djukić Dejanović.Kaže da je koalicija do sada imala dobre, pozitivne rezultate, da je postignuta politička stabilnost u vrlo burnim vremenima na svetskoj i evropskoj političkoj sceni, da je postignuta ekonomska stabilnost zemlje

"Meni se čini da će 2017. godina biti godina prvih pravih koraka u cilju da veći broj ljudi živi od svog rada, veći broj zaposlenih, povećanja plata i penzija, boljeg kvaliteta života. To su pitanja koja interesuju građane i naravno da je Vlada dala zaista dobre preduslove za pozitivne odgovore", kaže zamenica predsednika SPS.

Govoreći o funkcionisanju koalicije na lokalu, ona je rekla da su SPS i SNS u koaliciji u 95 opština i da smatra da će taj broj uskoro preći 100 opština.Govoreći o medijskim istupima Branka Ružića koji često stvaraju tenzije u vladajućoj koaliciji, ona je rekla da je Ružić na svim stranačkim organima ocenjivao da vlada izvanredno radi i da je uvek davao glas za saradnju sa SNS-om

Foto: Zorana Jevtić

"Stranačka disciplina ne isključuje mogućnost, i u drugim partijama i u našoj, da ima ljudi koji su prosto nezadovoljni odlukama organa, ali sve dok poštujete te odluke i dok se ponašate u skladu sa tim odlukama, nema prostora za ocenu da ste nedisciplinovani", pojašnjava ona.

Kako kaže, takvi ljudi ponekad svojim ličnim stavovima "uzdrmaju atmosferu", jer ne daju prioritet onim najvažnijim političkim i ekonomskim temama."Partija ne postoji zbog pojedinaca, već građana Srbije i mi smo u vlasti da bismo realizovali politiku i očekivanja onih koji za nas glasaju", kaže ona i dodaje da pojedinac može na različite sadržaje iz javnog života i poteze vlade imati svoj stav, ali da se oni iznose na stranačkim organima.

Za Ivicu Dacića kao lidera stranke kaže da je "beskrajno tolerantan" i da nema rigidan stav, da ne "preseca preko noći"

Foto: Nemanja Pančić

"Mi zaista nemamo rigidan stav, kada Ivica Dačić i Statutarna komisija donesu neku odluku znači da je prethodio dug period drugarskih upozorenja, razgovora i to je nešto što nas karakteriše. Mi ne možemo da presečemo preko noći, što ima dobre i loše konsekvence", zakljucila je ona.

Autor: Tanjug,Foto: Dragana Udovičić