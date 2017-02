IŠTVAN PASTOR: Imam samo pozitivna iskustva s Vučićem

Pastor, koji je posetio beogradski odbor SVM-, rekao je da vanredni parlamentarni izbori ne bi ništa novo doneli na političkoj sceni, jer bi parlamentarnu većinu činile političke snage koje je i danas čine.

''Mnogo bih bio relaksiraniji da znam da parlamentarnih izbora neće biti, ali ako ih bude Savez vojvođanskih Mađara izaći se samostalno. Moraćemo da stisnemo zube i zasučemo rukave i da realizijemo i taj zadatak'', rekao je Pastor.

On je objasnio da SVM ima dugoročno opredeljenje da se na svim izborima pojavljuje samostalno, sa sopstvenim identitetom, te da bi se i na eventualnim parlamentarnim izborima pojavili u ''sopstvenom odelu''.

Govoreći o podršci SVM Vučićevoj kandidaturi, on je rekao da SVM nije ni razmišljao o tome da ima svog kandidata i da je ta stranka od početka govorila da će podržati kandidata parlamentarne većine.

''Mi sada nećemo imati predsedničkog kandidata, jer imamo jedan partnerski odnos koji želimo da sačuvamo. Iz tog partnerskog odnosa koji budemo sačuvali želimo da gradimo dalje. Želimo da budemo partneri u realizaciji svega onoga oko čega smo se dogovorili'', rekao je Pastor.'

'Imam samo pozitivna iskustva u odnosu na Vučića'', istakao je Pastor podsećajući da Vlade Srbije na čelu sa Vučićem, između ostalog, donela odluku o stavljanju van snage upravnih odluka o kolektivnom zločinu u tri vojvođanska sela i da je uoči prevremenih izbora usvojila manjinski akcioni plan koji je od strateškog značaja.

Kako je naveo, to su delići razloga zbog kojih on danas uopšte nema sumnju vezanu za to da je doneta racionalna, ljudski korektna, odluka da se podrži Vučić kao kandidat za predsednika.

"Da smo bilo koga drugog podržali, iako se to nije pojavila kao alternativa, podržali bi ljude koji u odnosu na vojvojvođanske Mađare do sada ni rečenicu nisu izgovorili'', rekao je Pastor.

On smatra i da je za takvu odluku trebalo imati hrabrosti i odgovornosti, ali dodaje da je to racionalna odluka.''Da smo bilo šta drugo uradili, bilo kako drugačije odlučili to bi bila avanturistička odluka, a Savez vojvođanskih Mađara nije avanturistička stranka'', rekao je Pastor.

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Beta