JEREMIĆ: Afera sa visokim računima vodi ka privatizaciji EPS-a

„Umesto privatizacije koja se verujem sprema, neophodno je uvođenje profesionalnog, a ne partijskog i poslušničkog menadžmenta koji sada vodi to javno preduzeće. Uz poštovanje prema svima koji se bave ugostiteljstvom, ipak pored svih elektroinženjera i stručnjaka, nije red da najvažnije javno preduzeće vode vlasnici pečenjara“, rekao je Jeremić večeras pred više od 500 Kraljevčana.

Foto: Promo

Naglašavajući da kao predsednik neće dozvoliti privatizaciju EPS, Jeremić je rekao da je pod čudnim okolnostima izabran konzorcijum koji se bavi popisivanjem brojila, jer su njihove usluge duplo skuplje nego što su bile ranije.

„Potrebno je pažljivo ispitati tu javnu nabavku. Odmah potom je došla i prva afera sa cenama struje za decembar, gde su mnogi računi naduvani 20, 30 i više odsto u odnosu na realno stanje“, rekao je Jeremić.

Razgovarajući sa Kraljevčanima o ključnim problemima i izazovima, i slušajući njihove sugestije pre nego što objavi predsednički program, Jeremić je večeras u Kraljevu istakao da kroz ovaj grad prolaze važni magistralni pravci koji su nebezbedni i neuređeni.„

Foto: Promo

Ne vidim zbog čega autoput Pojate-Preljina nije najveći državni prioritet. Umesto toga državni prioritet je autoput prema Albaniji. Ne razumem tu logiku i zbog čega pravac prema Albaniji ima veći značaj od povezivanje glavnih koridora u zemlji“, rekao je Jeremić.

On je dodao da ne zna čija je to ideja, kao i da li postoji studija o društveno-ekonomskoj koristi takvog projekta.„Ako postoji, pozivam Vladu da je predstavi javnosti, a ako ne, zanima me kako su do toga došli. Verujem da takva ideja nije mogla da padne na pamet nekome ovde i da je to mogla da bude ideja nekog od savetnika Vlade, na primer Tonija Blera“, rekao je Jeremić.

Foto: Promo

Jeremić je ukazao da će, kada postane predsednik, jedan od njegovih najvažnijih zadataka biti otvaranje aerodroma „Morava“ u Lađevcima.

„Za razliku od onih koji otvaraju semafor, ja ću otvoriti aerodrom“, naglasio je Jeremić.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija BETA