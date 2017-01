JOKSIMOVIĆ: Dijalog Beograda i Prištine na najvišem nivou može dati rezultate

"Dobro je što je došlo do sastanka. Time što su se svi pojavili govori da je došlo do smirivanja tenzija. To je od velikog značaja za Srbe na Kosovu, jer dolazi do smirivanja određene vrste napetosti. Samo u okviru dijaloga može doći do rezultata", rekla je Joksimović.

Ona je dodala da je praksa pokazala da samo razgovori na najvišem nivou mogu dati rezultate, te da najava učestalih sastanaka, govori da se mogu očekivati značajniji rezultati u implementaciji dogovorenog.

"Ccinjenica da su pozvani zvaničnici na najvišem nivou želelo je da se pokaže da su svi posvećeni dijalogu i implementaciji dogovorenog i da je ovo format koji će i ubuduće funkcionisati u cilju normalizacije odnosa Beograda i Prištine", naglasila je ona.

ZAVRŠEN SASTANAK U BRISELU: Dogovoreno samo da se nastave razgovori

Joksimović je naglasila da je za srpsku stranu najvažnije da se otvori tema Zajednice srpskih opština i da se već duže vreme očekuje da prištinska strana taj deo sporazuma implementira.

Najava da će sastanci biti održavani redovno, na najvišem nivou daje nadu da će se neke stvari pokrenuti sa mrtve tačke, rekla je Joksimović.

(Tanjug/RTS)

BONUS VIDEO: Kurir TV: Zašto su ovi pregovori drugačiji od ostalih





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Fonet Nenad Đorđević