KURIR TV UŽIVO U SAVAMALI DUDA IVKOVIĆ: Samo Saša Janković pože da vrati veru u državu

- U izbornoj noći između 24. i 25. aprila prošle godine, nisu porušeni samo objekti u Savamali. Porušena je pravna država, pogaženo je poverenje građana u policiju. Čak ni nakon skoro jedanaest meseci, nisu otkriveni i procesuirani niti nalogodavci niti izvršioci tog besramnog čina, saopštila je press služba Saše Jankovića.

Na skupu će se okupljenim građanima obratiti kandidat za predsednika Srbije Saša Janković, akademik Dušan Teodorović, proslavljeni košarkaški trener i bivši selektor reprezentacije Dušan Ivković i drugi.

17.24 - Okupljenim građanima prvi se obratio Dušan Duda Ivković - konačano posle skoro godinu dana konkretno 25. aprila prošle godine dobili smo šansu da izađemo na domaći teren. Nismo mogli da izađemo posle velikih brobi to nisu dozvolili policija, tužilaštvo i sudstvo. Uvek sam verovao u fer plej, u pravu borbu, ali nažalost mi smo tkavu instituciju i državu izgubili. Ono što sam radio celog života imao sam priliku da radim sa gomiliom pametnih i dobrih ljudi pre svega to su naši košarkaši. Isto tako gledajući najprostiju psihoanalizu čoiveka, prepoznajem ko može da bude dobar da nam se vrati institucija i država, ali imam jedan kompletan MRI, a taj čovek se zove Saša Janković. Zašto Saša Janković. On je u poslednjih 10 godina imao priliku da bude naš zapštitnik građana. On o nikome nije imao lošu reč. Onog momenta kada sam progovorio o najboljem za naš narod provlačen sam kroz balto. To mi ne smeta jer na mom primeru i drugom provukli su me kao najgoreg čoveka ovog grada što je bio presudan momenat da vam se obratim.

17.22 - Predsednički kandidat Saša jankovič u prolasku do bine rukuje se sa okupljenim pristalicama.

17.15 - Među okupljenima je i lider DS Dragan Šutanovac, predsednički kandidat Saša Janković u pratnji supruge i proslavljenog košarkašog trenera Dušana Dude Ivkovića, koji se kreću u pratnji bubnjara. među okupljenima je i viđen Balša Božović.

17.06 - Na platou u Hercegovačkoj sa rezglasa odjekuje AC DC i njihova čuvena pesma Thunder strike. Ljudi se i dalje okupljaju.

