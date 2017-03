KURIR TV UŽIVO U VLADI SRBIJE Vučić: Veliki dan za Srbiju otvoreno novih 1.500 radnih mesta

Vučić će se u 14.30 časova obratiti medijima posle razgovora sa ambasadorom Skatom i predstavnicima američkih ulagača u Srbiji.

14.56 - Nije pogrdno kad mi kažu da sam seljak. To nije pogrdan termin. Meni tuži, dobro što god da je. U naše zemlji je ne pop rvi put licemerje najgore vrste i dvostruke aršini. Video sam da su Ivani Čkonjević iako trudnu vređali. To je nešto što morate da se naviknute. Da li će da bude da neki imaju iste aršine ili da gledaju pravićno- danas dobijete odgovor, osudio izjavu svog stranačkog prijatelja, gde su napadali moju porodicu i on je reagovao na to. ja sam to osudio i više niko pod pretnjom isključenja iz stranke ne sme da izgovori. Moje je da vodim zemlju da se zaposli 1.500 ljudi. Moje je da zaštitim Natašu Jeremić, mog sina, brata, porodicu. Ja sam se izvinio preuzeo nešto na sebe što nisma uradio. Odgovor je stigao posle konferencije tog DOS - kandidata. To se dogdilo dva sata posle te konferencije za novinare- Moj brat nikada nije dobio 650, 750 hiljada evra kao neki predsednički kadidati DOS. Živi pošteni život kao i svi građani Srbije.

14.47 - Mi imamo problem sa start apovima. NCR ne bi bio ovde da mi nsimo učinili. To je jedini način da investitori dođu u našu zemlju. To je takmičenje za investitore. Ljudi koji primaju platu troše novac u naše zemlje. NCR je ovde dugoročno. Mi smanjujemo nezaposlenost samo već razvijemo tržišnu poslovnost i preduzetnički duh kot ljudi. Ljudi se bore da im daju veću platu. Ti ljudi su sposobni, na tim ljudima je budućnost. Na ovaj ugocor sam veoma ponosan.

Luki - Predsedniku vlade bih hteo da čestiram. Iako su subvencije značajne, oni su sjajno pregovarali u vaše ime. Mogli smo gde god da odemo na svetu. Vaše subvencije su mnaje od drugih u svetu, ali vaš talenat, univerziteti su odlični u svetu. Naš tim od 2.000 ljudi su marljivi i vredni i predstavljaju na brilijantni način naš brend. javno-privatbno partnerstvo je jako važno da razvijate vašu zemlju da raste zaposlenost i razvijate zemlju. Mi moramo da se takmičimo na Balkanu i svetskoj pozornici. Značajne subvencije su na raspolaganju. Ono što će mo vi vama pružiti je značajno vrednije od subvencija. Plate koje isplaćčujemo, radna mesta i izgradnja našeg novog objekta i doibljači. Nadamo se da će mo za 10 godina biti ovde. Mi planiramo da budemo ovde dugoročno. Pozdravljam napre predsednika vlade i čitavog njegovog tima što je to omogućio da se ovo realizuje.

14.44 - Luki - Kada se radi o obimu naše investicije, radi se o platama i strukturi to su investicije od 400 miliona meričkih dolara. Vučić - Naše ulaganje je bilo 10 miliona 198 hiljada. Ti ljudi koji će da rade moći će da pristojno da žive. To je za nas veoma važno. Kada u jednom danu 1.500 mladih i visoko obrazovanih ljudi dobvije posao ne možete da ne bude srećan. Ovo je velika pobeda i važan dan i uspeh za našu zemlju.

14.42 - Hvala gospodine premijeru da možemo da investiramo. Važno je znati da ovde rade talnetovani ljudi da pružaju usluge svetske klase. Veoma je važno da investiramo u Srbiju. Zahvaljujem se premijeru jer bez njega ništa ne bi bilo moguće.

14.41 - Bil Luki - veliki dan zaista. Ne zaboravte mi na tome radimo već 5 godina. To nije ništa novo, kako stižu nove invisticje to je značajno. Naš novi objekat će biti zaista svetske klase. Ovde je jedan lep novi početka za Srbiju. NCR je posvećna Srbiji.

14.37 - Ovo je veliki dan za Srbiju. 1.500 ljudi će dobriti posao u kompaniji gde je prosečna plata 1000 evra. to će biti mladi i obrazovani ljudi. NCR ima 2.400 zaposlenih. Posebno u IT sektora. Nastavićemo da pomažemo povećanje stranih investicija, zaposlenih. Dodatno će dolaziti novi investitori. Ponosan sam na naše ljude i znanje. Marija Živanović mi je mnogo pomogla. Oni će da grade taj kampu u Bloku 42 na Novom Beogradu, osećajte se u Beogradu u svojoj kući.

