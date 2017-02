(KURIR TV) VUČIĆ U VRBASU: S Nikolićem ću uvek razgovarati, bilo kad i bilo gde!

"SNS je i njegova stranka kao i svih drugih. On je napravio najveće rezultate. Njegovi rezultati su u tome što je pokazao svoju veličinu i snagu kada je trebalo da podrži najteže mere", kazao je Vučić u Vrbasu.

On je rekao da kada je Nikolić u pitanju nikada neće reagovati ljutito ni nervozno, kao i da ne može ružno da govori o njemu, ma koliko drugi to od njega očekivali.

Vučić je kazao da će s Nikolićem uvek da razgovara, bilo kada, bilo gde i o bilo čemu."Šta god odluči, Nikolić to ću da poštujem", rekao je Vučić.

On je rekao da će za koji dan biti poznato i da li će sa predsedničkim izborima biti održani i vanredni parlamentarni izbori.Vučić je rekao da će kampanju početi kada budu raspisani predsednički izbori.Za predizborni spot u kome se pojavljuje u avionu, Vučić je rekao da taj spot je za dva dana gledaniji od nekih drugih koji su odavno u kampanji i troše ogroman novac.

On je rekao da je u spotu hteo da pokaže da nije za to da se Srbija vraća na put kohabitacije i dodao da je Srbija kada je poslednji put postojala kohabitacija, u vreme vlasti Borisa Tadića i Vojislava Koštunice, bila slaba i Zapadu je lako bilo da donese odluku o nezavisnom Kosovu."Kad god smo imali kohabitaciju, nismo imali jasnu i čvrstu politiku i stabilnu Srbiju", rekao je Vučić i dodao da se u spotu govori da je važno da Srbija ima svoj put i pravac."Moj cilj je da budemo stabilna zemlja, ako to ne može, neću da odmažem", rekao je Vučić i dodao da spot nije sniman u novom, već u starom avionu, čije je iznajmljivanje koštalo izmedju 200 i 400 evra, a da je snimljen 25 dana pre emitovanja, kao i da postoje dve verzije - jedna u kojoj kaže da podržava Nikolića i druga u kojoj toga nema.

