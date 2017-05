LETI PERJE Ilić prozvao Jeremića: Vuče, ne može sad oće kaki - neće kaki

Lider Nove Srbije Velimir Ilić pozvao je Vuka Jeremića da gotovo dva meseca posle izbora za predsednika zemlje preseče i oglasi se - hoće li da pravi stranku ili ne!



Ilić u razgovoru za Kurir kaže da je Jeremićeva obaveza da kaže koji su mu dalji politički koraci, ako ništa drugo, zbog ljudi koji su svakodnevno učestvovali u njegovoj kampanji za predsednika Srbije.

- Ljudi su se angažovali, obaveza je ili da se nastavi, ili da se kaže: „Ja neću.“ Meni je nezgodno, ljudi me pitaju svaki dan, po sto puta dnevno, šta je bilo. Znate kako, ako je neko tu došao da nešto radi, on sad očekuje da se nešto događa ili da se ne događa - kaže Ilić u razgovoru za naš list i dodaje:

- Mene ne interesuje šta će on da radi, ali zbog ljudi mora da kaže šta dalje. Bitno je da se zna pozicija i ne tražim ništa više. Hoću da se izjasni javno, jer nema stav.



Na pitanje da li se uopšte čuo s Jeremićem otkako su se završili izbori, Ilić priznaje da jeste, ali da nisu pričali o njegovim daljim koracima (?!).

- Nismo pričali na tu temu. Možemo da se čujemo, pa pričamo privatno, ali to je šira priča. Gde god se pojavim, ljudi me pitaju šta će biti dalje. Vreme je za oglašavanje. Nek kaže i da će da se oglasi za tri meseca, ali nek kaže nešto. Red je da se oglasi, da kaže nešto ljudima koji su lepili plakate, trčali, da znaju i oni šta se desilo - dodaje Ilić.



Javna prozivka Velimira Ilića nije nešto naročito pogodila Jeremića, jer su na sve ove „otrovne strelice“ iz njegovog tima kratko poručili da će on nastaviti sa dosadašnjim aktivnostima.

- Vuk svakako ostaje u Srbiji i nastaviće sa aktivnostima koje je imao i u prethodne četiri godine - pre svega kada je reč o dovođenju uglednih svetskih ličnosti u Srbiju. Ostaće angažovan i u domaćoj politici, a o tome će uskoro govoriti i u javnosti. A izuzetno smo zahvalni svima koji su imali hrabrosti da podrže Vuka Jeremića u predsedničkoj kampanji uprkos svih pritiscima - poručili su za Kurir iz Jeremićevog tima.

Obrt

TAKO POČELO I SA SNS



Pre nego što je dao podršku Vuku Jeremiću u trci za predsednika Srbije, Ilićev NS je bio deo vladajuće koalicije. Tikva je pukla kad se Ilić umorio od čekanja na fotelju prvog čoveka „Koridora Srbije“. Pošto do njegovog imenovanja nije došlo mesecima, Iliću je prekipelo, pa je u više navrata brutalno kritikovao SNS, kao i šefa te stranke Aleksandra Vučića.

Žito i kukolj

IZVREĐAO BIVŠE SARADNIKE



Tokom rascepa sa SNS, Ilića su napustili Dubravka Filipovski, narodna poslanica, i Dragan Jovanović, predsednik opštine Topola.

- Otišao je sav kukolj iz stranke, otišli su oni koji nisu vredeli, koji su bili svačiji, a došli su oni koji su protiv Vučićeve politike. Danas poslušnika i kadrovskih bogalja imate koliko hoćete, a nemate kreativnih kadrova - kazao je Ilić za Danas.

