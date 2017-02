METJU PALMER: Amerika ostaje na Balkanu, nema nikakvog dogovora Trampa i Putina

Odgovarajući na pitanje povodom pojedinih ideja koje provejavaju u javnosti u regionu da bi moglo doći do dogovora između Donalda Trampa i Vladimira Putina, a po kojima bi se Amerika odrekla Balkana kao sfere svog uticaja, on je rekao da nije video ništa nalik tome kod bilo kog američkog zvaničnika.

"Sve u vezi s takvim idejama mi zvuči kao spekulativna fikcija", rekao je Palmer za sutrašnju Politiku.

Upitan da li će dolaskom Trampove administracije doći do promene politike prema Srbiji on je ponovo ukazao na konstantu američkog pristupa Balkanu.

"Naš cilj u Evropi su sloboda i mir i to podrazumeva integraciju zemalja Zapadnog Balkana u evropske institucije. Cilj Srbije je da postane punopravna članica EU, a taj cilj podržavaju SAD. Normalizacija odnosa sa Kosovom je deo tog cilja. Potrebno je da dođe do napretka u Briselskom dijalogu kako bi došlo do napretka na putu evrointegracija", rekao je Palmer i istakao da nema nijedan razlog da veruje da će doći do promene američkog pristupa po tom pitanju.

Autor: Agencija TANJUG