NIKOLIĆ PRED ODLAZAK U ŠTRPCE: Biću bezbedan koliko i Srbi u pokrajini

Nikolić je, takođe, rekao za Sputnjik da ako nema Zajednice srpskih opština, nema ni dijaloga."Srbija nikada neće priznati nezavisnost 'Kosova' i učiniće sve da ta veštačka tvorevina koju podržavaju i na njoj besomučno insistiraju neke države sa Zapada i neke islamske države, ne postane članica UN", poručio je Nikolić.

Predsednik Srbije kaže da Beograd razgovara sa privremenim institucijama u Prištini u želji da svim građanima Kosova i Metohije, prvenstveno Srbima, obezbedi bolji život i potpunu bezbednost.

"Zbog toga smo privremenim institucijama, kao suštinskoj autonomiji, prepustili veliki broj nadležnosti, u skladu sa Ustavom i Rezolucijom SB UN 1244. Ako nema Zajednice srpskih opština, nema ni daljih razgovora. Najveći broj nadležnosti prepuštenih Prištini, mora da bude prenet na ZSO", naveo je Nikolić.

On kaže da je to uslov za dalje pregovore, kao i da je to potpisano i garantovano Briselskim sporazumom.Nikolić ističe da će "ako i kada pređe Merdare" biti bezbedan na Kosovu i Metohiji, toliko koliko su bezbedni Srbi koji tamo žive.

"Dužan sam i hoću da sledim njihovu sudbinu. Ako bih, kao predstavnik svih građana, ignorisao tu obavezu, Srbija bi nosila težak greh i teret za sva vremena“, naglasio je Nikolić.

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Dragana Udovičić