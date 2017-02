NIKOLIĆ SA KANCELAROM KERNOM: Čvrste spone između Srbije i Austrije

Nikolić je u razgovoru sa Kernom izrazio zahvalnost na podršci evrointegracijama Srbije, a austrijski kancelar ukazao da je Srbija važan faktor koji doprinosi miru i stabilnosti, saopštila je pres služba predsednika.

"Mi smo zahvalni na podršci Austrije u evrointegracijama i očekujemo da će naši napori na tom putu biti nagrađeni u razumnom roku. Ispunjavamo sve uslove i uspeli smo da sprovedemo teške reforme. Razgovaramo sa Prištinom u gotovo nemogućim uslovima, ispunjavajući sve što se od nas traži, dok se drugoj strani dozvoljava neprimenjivanje dogovora. Mi očekujemo i nadamo se fer i pravičnim uslovima u daljim razgovorima sa Albancima", naveo je Nikolić.Austrija se zalaže za saradnju u regionu, a posebno privrednom razvoju, rekao je kancelar Kern i dodao da je Srbija važan faktor koji doprinosi miru i stabilosti.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

"Napravljen je značajan napredak sa Kosovom, vi ste pružili ruku i mi to veoma cenimo", konstatovao je austrijski kancelar.On je podvukao značaj uspostavljanja balansa u odnosima i saradnji u oblasti bezbednosti i borbe protiv međunarodnog terorizma. Interes Srbije, Austrije i Evropske unije se poklapa i mi očekujemo od Evropske unije da snažnije podrži evrointegracije Srbije.Nikolić je rekao i da građani Srbije koji žive i rade u Austriji predstavljaju most čvrstog i iskrenog prijateljstva.

On se posebno osvrnuo na odlične ekonomske odnose i veoma uspešne investicije austrijskih privrednika u Srbiju i izrazio očekivanje da će takav trend rasta biti nastavljen, saopštila je pres služba predsednika.Predsednik Srbije se osvrnuo i na migrantsku krizu, rekavši da Srbija čini sve da se migrantima omoguće pristojni uslovi boravka. On je kao problem naveo činjenicu da migranti ne žele da budu smešteni u prihvatne centre i da se registruju, zato što se plaše da će biti vraćeni u Srbiju, a to nije njihov krajnji cilj.

- Naša saradnja u segmentu bezbednosti i borbe protiv organizovanog kriminala je izvanredna i bilo bi dobro da, ukoliko donesete neku odluku u vezi sa migrantima, obavestite Srbiju na vreme, da bi preduzela odgovarajuće korake - podvukao je Nikolić.Kancelar Kern zahvalio je predsedniku na dobrodošlici i konstatovao da postoje čvrste spone između dve zemlje i da srpska zajednica u Austriji čini veze još snažnijim, navodi se u saopštenju.

Autor: Tanjug,Foto: Tanjug Zoran Žestić