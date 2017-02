OLIVER IVANOVIĆ PO DOLASKU KUĆI: Sad predstoji borba da dokažem da sam nevin

"Meni predstoji borba da dokažem da sam nevin i da sa ovim nemam nikakve veze. Svi oni koji me poznaju, bili Srbi ili Albanci, znaju da ja sa tim nemam veze, ali ja u to moram da ubedim sudsko veće. Težak je put, ali ja ću to da prođem, poručio je Ivanović pri dolasku u svoj stan.

Oliver sa sinom ispred suda (Foto: Tanjug/Dejan Simićević)

Međunarodno sudsko veće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici odredilo je danas dvomesečni kućni pritvor lideru Građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću.Prethodno je prošle nedelje Apelacioni sud u Prištini odlučio da se Ivanoviću ponovi suđenje, nakon što je poništio prvostepenu presudu kojom je on bio osuđen na devet godina zatvora.

Autor: Tanjug,Foto: Fonet Ljiljana Stojanović