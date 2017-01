PALMA NAJAVIO KANDIDATURU, ALI POD JEDNIM USLOVOM: Samo ako se ne kandiduju Vučić i Dačić

On je objasnio da na sastanku kod predsednika SNS Aleksandra Vučića kome je prisustvovao sa predsednikom SPS Ivicom Dačićem, nije bilo reči o kandidaturi ni o tome ko će biti kandidat za predsednika.

"Ja sam rekao na tom sastanku, ako se ne kandiduje Dačić iz koalicije SPS-JS, ja ću da se kandidujem. Ako se kandiduje Vučić iz ove velike koalicije ja neću da se kandidujem i Dačić se izjasnio da ni on neće", rekao je Marković na konferenciji za štampu.

Foto: Zorana Jevtić

On je najavio da će ponovo imati sastanak za oko nedelju dana i izrazio nadu da će tada biti tema ko će biti kandidat. Na pitanje novinara da li će novi predsednik SAD Donald Tramp dobiti voštanu figuru u Muzeju voštanih figura u Jagodini, kao predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin, Marković je odgovorio, da on to treba da zasluži.

"Da bi pravio voštnu figuru nekog predsednika on pre svega mora da ima određene zasluge, a kada je reč o gospodinu Trampu mora da prođe jedno određeno vreme da vidimo kako će nova adminstracija SAD da se odnosi prema Srbiji.Ono što mi iz Srbije tražimo je da se više ne primenjuje sila kada se odlučuje o Srbiji, već da kriterijum bude pravo i pravda", rekao je Marković.

Foto: Zorana Jevtić/Dado Đilas

Srbija, kako je naveo, treba što pre da napravi kontakt sa novom administarcijom SAD i da se predstavi onakva kakva jeste, koristeći bivše ambasadore koji kada im se završi mandat u Srbiji na našu zemlju gledaju drugačijie nego dok su bili ovde.

"Ko ne sarađuje sa Amerikom, nema dobru ekonomsku budućnost. Srbija treba da sarađuje sa Amerikom, pre svega što je na samom početku svog mandata Tramp izjavio da hoće da sarađuje sa Rusijom, a Srbija sa Rusijom ima najbolje odnose na svetu i to je jedan dobar pokazatelj za neko buduće vreme", rekao je Marković.

Doveli smo investitore iz Kine i Rusije, a sada je dobro da ih dovedemo i iz Amerike, ocenio je Marković

"Tada ćemo biti jedini grad na svetu koji će imati tri investitora iz tri najveće ekonmske i vojne sile na svetu", zaključio je on.



(Tanjug/Blic)

Autor: Foto: Dado Đilas