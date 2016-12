(FOTO) ZAVIRITE U KUĆE SRPSKIH POLITIČARA: Ovako su OKITILI JELKE, a evo s kim će biti večeras

Nova godina uvek je posebna i u domovima naših političara - svi su se još ranije bacili na tradicionalno kićenje jelke i kupovinu poklona, a onda su tako uparađeni i ispozirali za Kurir.



I dok potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović 31. decembra slavi ljubav, jer je baš na taj dan započela zajednički život sa svojim partnerom Vladom, njen kolega Ivica Dačić muku muči s tim što mu je tada i rođendan, pa ne zna koga da pozove i gde da proslavi. Socijalista Branko Ružić se tada vraća u bezbrižno detinjstvo, a potpredsednik Vlade Rasim Ljajić tuguje što „ni Nova godina više nije što je nekad bila“...

Zorana Mihajlović



Obožavam praznike, to su trenuci kad konačno mogu malo više vremena da provedem s najvoljenijima. Ipak, Nova godina je nešto posebno. To je dan kad smo Vladimir i ja, posle veze koju smo imali kao srednjoškolci, počeli da živimo zajedno. Spremala sam se da krenem na doček s drugaricama kad me je Vladimir pozvao da idem s njim. Nisam htela jer tamo nikog nisam poznavala. A onda je predložio da se tačno u ponoć nađemo ispred njegove zgrade. U minut do dvanaest pojavio se sa flašom šampanjca i dve čaše. I tako smo posle 20 godina ponovo zajedno.

Branko Ružić



Najčarobniji deo praznika je svakako kićenje jelke, koje sa ukusom odrađuju Milutin i Elena uz mamin nadzor. I naravno, otvaranje novogodišnjih poklona. Mene svaka Nova godina vraća u bezbrižno detinjstvo.

Rasim Ljajić



Iskreno, ni Nove godine nisu ono što su nekad bile. Ranije bi to od novembra bila glavna tema, pričalo se i planiralo gde će ko ići. I samo to prednovogodišnje vreme imalo je svoju posebnu draž, sa čestitkama koje smo slali najdražima. Sad se sve svelo na SMS i puku formu. Ranije su mi Nove godine značile mnogo više nego sada.

Ivica Dačić



Ništa bez crvenog, na radost, pa sam zato i stavio crveni ukras na jelku - da me ne bije maler. Nova godina je za mene veliki problem jer mi je tada rođendan. Uvek sam opterećen time šta ću, gde ću, koga da pozovem...

