RUSKI AMBASADOR U EU: Brisel pristrasan prema Albancima, u Crnoj Gori antiruska histerija

Čižov je kritikovao postupanje Evropske komisije u rešavanju krize u Makedoniji i izrazio žaljenje zbog "histerije" zbog navodnog mešanja Rusije u događaje u Crnoj Gori. Čižov je rekao za briselski portal EurActiv.com da je EU intervenisala kada je u severnom delu Kosovske Mitrovice izgrađen zid kod mosta na Ibru, a "Priština pobesnela" i tražila da se on ukloni.

Foto: Printscreen Youtube/AP

"EU je intervenisala i oni su uticali na Srbe da pristanu da unište amfiteatar a da zauzvrat kosovski Albanci povuku svoje specijalne snage sa južnog kraja mosta. Ali šta je sa obavezom Prištine da formira Zajednicu srpskih opština? To više ne pominju ne samo kosovski Albanci već ni EU”, rekao je on.

Čižov je ocenio da je u Crnoj Gori vlada "antiruska histerija" koju podržavaju SAD i neke članice EU. "Tvrdnje o takozvanom pokušaju državnog udara nikada nisu potkrepljene a još manje navodna ruska veza", rekao je on. Upitan za imena dva ruska državljanina koj su obuhvaćeni istragom crnogorskog specijalnog tužioca o navodnom državnom udarom, Čižov je odgovorio pitanjem "ko su oni" i "da li ih je iko video".

Foto: Vijesti/AP

"To nije ozbiljno. Da, mi smo protiv pristupanja Crne Gore NATO. Smatramo da je to štetno po napore za jačanje bezbednosti u Evropi. To je pokušaj da se odgovori na bezbednosne izazove u 21. veku sredstvima iz polovine 20. veka", rekao je on. Čižov je rekao da se Rusija ne protivi pristupanju Crne Gore EU. "Želite u Evropu? Eto još jedne glavobolje za EU", rekao je on.

Čižov je kritikovao podršku Evropske komisije formiranju vlade u Makedoniji koju bi predvodio Socijaldemokratska savez Makedonije (SDSM) Zorana Zaeva uz podršku albanskih stranaka, navodno u zamenu za prihvatanje takozvane Albanske platforme. On je rekao da, kada čita saopštenja visokih zvaničnika EU, poput predsednika Evropskog saveta Donalda Tuska, u kojima pominje mešanje spolja u unutrašnje stvari Makedonije, to shvata kao Tuskov "izraz samokritike".

Foto: FoNet/AP

"Kada se komesar (za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johanes) Han obraća makedonskom predsedniku govoreći mu da ne treba da se meša u ustavni proces u svojoj zemlji, ja se pitam nije li predsednik šef države i garant ustava?", rekao je on.

Čižov je rekao da je Ohridski sporazum iz 2001. kojim su okončani sukobi makedonskih snaga i takozvane Oslobodilačke nacionlne armije makedonskih Albanaca, izdejstvovao njegov "stari dobri drug Havijer Solana".

Ruski ambasador je dodao da je Solanu upozorio na moguće opasnosti tog sporazuma kojim su uređena prava makedonskih Albanaca. "Ustvari, pitao sam ga da li bi sledio taj primer i na Baltiku, ali nisam dobio neki odgovor", rekao je on.

Foto: FoNet/AP

Čižov je rekao da su albanske stranke "pozvane u Tiranu, u kancelariju albanskog premijera"”, i "potpisale ono o čemu se sada govori kao o Albanskoj platformi, a što će proširiti prava albanske manjine do nivoa koji se u drugim zemljama može porediti sa federalnom strukturom".

"Lider opozicije Zoran Zaev je prihvatio ovu platformu, koja je suprotna makedonskom ustavu. EU je zanemarila sve to, rekavši da ova koalicija ima 67 od 120 poslaničkih mesta, tako da on treba da bude premijer i da proces treba ide u tom pravcu", rekao je on.

Dodao je da makedonski predsednik Đorđe Ivanov to nije mogao da prihvati i ocenio da EU treba da igra pozitivniju ulogu.

(EurActiv.com)

