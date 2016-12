SEĆATE LI SE VELJINOG BISERA DECENIJE: Ovo je najslušanija izjava srpskog političara svih vremena!

On je, podsetimo, opleo po Nebojši Čoviću, tadašnjem koalicionom partneru iz DOS-a, ali se tu nije zaustavio. Izvređao je novinarku Olju Bećković, a zatim se obrušio na novinare Televizije Studio B, preteći da će ih "pobacati kroz prozor"...

Nedugo kasnije, Ilić je pokušao da se opravda rekavši da je njegova izjava montirana, ali su njegove uvrede ponovljene u vestima, dok su stručnjaci dali svoju ocenu da od montaže nema ništa...

TRANSKRIPT RAZGOVORA NOVINARA I STUDIJA B

Velja Ilić je psovao Nebojšu Čovića i Olju Bećković i Studio B (2002): Jedan od najvećih skandala Velimir Ilić napravio je početkom 2002. kada je u izjavi Studiju B izvređao Nebojšu Čovića, a ostalo je zabeleženo da je za 2,32 minuta izrekao 14 psovki na račun Čovića, novinarke Olje Bećković i kuće Studio B.

NOVINAR: ...On je pre svega istakao da tu misli na blokadu puteva od 25-28. jula...

VELJA: Kakve ja veze imam, ja nemam veze, nit' me ko pitao niti znam da je blokada. Gde je blokada?

NOVINAR: Hmm, pa blokada... na... koju su najavile izbeglice iz kolektivnih centara, a kaže po nagovoru predsednika Nove Srbije, gospodina Velje Ilića, šta vi ima da kažete na to?

VELJA: Prvi put čujem u životu za tako nešto. Ko vam to kaže...

NOVINAR: Pa, gospodin Nebojša Čović, danas na konferenciji za.

VELJA: Znate šta, Nebojša Čović je jedan kriminalac, jedan manipu... prevarant i jedan ološ beogradski o kome neću više da komentari... On svaki dan nešto, šta on ima protiv mene. Kažite može da mi puši ku..c... slobodno objavite na vašem radiju. Ja tog čoveka nisam video, niti sam ijednog izbeglicu sreo ovih dana, nit' imam veze sa tim... a on nek' vidi šta će sa njima, on je njihov tata a ne ja. On je uzeo od vlade pare za rešavanje problema Srba s' Kosova, neka on rešava to, mene to ne interesuje nit' imam veze. Nek' mi lično kaže neko da ja imam veze... niti znam izbeglicu jednog, nit' sam seo da pričam, nit' me ko pitao, niti znam za blokade i tako dalje... a Nebojša Čović je jedan bolesnik, umno bolestan, poremećen... hm... kreten koga ja ne mogu da smislim zato što je bolestan... Svaki dan me pljuje po televizijama nekim... on je bolestan čovek... ja ga... Ako ima nešto neka mi kaže lično, šta mu fali... Nebojša Čović je čovek za lečenje i treba ga odvesti... evo ja ću da budem sponzor lečenja pošto on ne zna da troši one pare što je stekao na mala vrata...



NOVINAR: Gospodine Iliću, ja se izvinjavam ako sam Vas... malo ne...

VELJA: Pa to je bre đubre jedno... kakve veze ja imam... iz... kakve blokade, kakve barikade... Nemam veze čoveče, imam upalu pluća i ležim kući danima...

NOVINAR: Aha...

VELJA: Nemojte da me... hm... sad tu... To đubre jedno komunističko, proziva me neko veče na televiziji Studio B... Svaki dan na Studiju B... Pu* mi k**ac vi sa Studija B i Nebojša Čović sa vama, e. To kazi Ilić rekao i da vam ne bi je*ao majku kad vam dođem u taj Studio B i pobacam vas kroz prozor... Jer pun mi je k**ac i one izdrkane Bećkovićke, koja non...Da je bolja dao bi joj da mi p* al' ne... ružna je mnogo bre, e.

NOVINAR: Gospodine Iliću hvala puno..





