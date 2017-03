ŠEŠELJ HOĆE KAO ORBAN: Ogradom ili minskim poljem smanjiti priliv migranata

BEOGRAD - Kandidat za predsednika Srbije i lider Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj izjavio je večeras da bi na državnim granicama trebalo podići ogradu kako bi se sprečio ilegalni priliv migranata, a da ako to nije dovoljno onda treba postaviti minsko polje.

"Ja bih kao i Viktor Orban (madjarski premijer) digao bodljikavu žicu, a ako nije dovoljna stavljate minska polja", rekao je Šešelj predstavljajući se kao predsednički kandidat na Drugom programu Radio-televizije Srbije.On je kazao da je nekada granice čuvala vojska, i da bi trebalo opet vratiti vojsku i pojačati prisustvo policije na granicama.

"Mora se obezbediti da ni sa jedne strane ne mogu na nelegalan način da ulaze, jer je plan Nemačke da Srbija bude tampon zona", kazao je Šešelj.On je rekao da su mnogi mediji izveštavali o poseti premijera Srbije Aleksandra Vučića Nemačkoj, ali da niko nije izvestio o suštini posete, a to je problem sa izbeglicama i planu koji Nemačka ima.

"(Nemačku kancelarku) Angelu Merkel ne interesuje bilo šta što se tiče Srbije, nju samo interesuje da Srbija bude tampon zona kada počne da proteruje tri milione izbeglica", naveo je Šešelj.

On je kazao da Srbija nema moralnu obavezu prema izbeglicama već da je imaju one sile koje su tamo izazvale ratove.

Govoreći o Haškom tribunalu pred kojim je optužen za zločine protiv čovečnosti on je rekao da mu je taj sud doneo ogromnu popularnost i da je zahvaljujući njemu postao istorijska ličnost.On je ocenio da mu to što je optužen pred Haškim tribunalom ne može biti smetnja ni u regionu ako bi postao predsednik Srbije i istakao da mu to samo može biti na časti.

"Ponosan sam što sam tolike godine proveo u Haškom tribunalu i što sam tamo uspešno pobedio sve njihove pravničke timove", rekao je Šešelj.On je rekao i da nikada neće odustati od ideje "velike Srbije" navodeći da ona ne obuhvata samo Srbe pravoslavce već i Srbe katolike i Srbe muslimane.

On je kazao i da bi kao predsednik Srbije poveo diplomatsku akciju da se reši pitanje "okupacije republike srpske krajine"."Svi režimi od Miloševića pa i ovaj Vučić zaboravljaju to pitanje skidaju ga sa dnevnog reda. Ne možemo se mi Srbi nikada pomiriti sa tom okupacijom, tražiću zbog toga medjunarodnu pomoć od Rusije, Kine i drugih prijateljskih zemalja čak i od novog predsednika Donalda Trampa samo čekam da vidim u kom pravcu se kreće njegova spoljna politika", rekao je Šešelj.

Odgovarajući na navode da je najomiljeniji Vučićev opozicionar, on je rekao da on Vučića oštro kritikuje ali je ipak kazao da mu je Vučić bliži nego opozicioni pedsednički kandidati.Šešelj je medjutim naveo da mu Vučič nije dovoljno blizak da bi sa njim pravio Vladu."Sve dok se ne odrekne članstva u EU sa Vučićem ne mogu praviti vladu. To je uslov", rekao je Šešelj kom je ovo šesti put da se kandiduje za predsednika Srbije. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija BETA