SKANDAL! SRPSKA KUĆA U LONDONU NA DOBOŠU: Srbija prodaje ekskluzivnu vilu u centru Londona!

Srpska kuća koja je na Olimpijadi u Londonu 2012. godine bila baza za promociju Srbije danas izgleda potpuno zapušteno! Iako se nalazi u srcu Londona, ova zgrada u vlasništvu Srbije biće prodata jer nam, kako kaže šef diplomatije Ivica Dačić, nije potrebna.



Četvorospratna zgrada nalazi se u ekskluzivnoj zoni, u ulici Dering broj 7, na samo desetak metara od Oksford strita. Nažalost, već duži period nije u funkciji i nema svoju namenu, pa je odlučeno da se proda.



Iako na zgradi stoji tabla s natpisom „Ambasada Republike Srbije“, Ivica Dačić kaže da Ministarstvo spoljnih poslova nema veze s tim. Što je još gore, u ministarstvu uopšte ne razmišljaju da zgradu obnove ili je možda rentiraju, već je jedina opcija prodaja.



Poslovnica „Jata“



- To je Olimpijski komitet otvorio pred Olimpijadu, a ministar spoljnih poslova tada je bio Vuk Jeremić. Kasnije ju je „Jat“ dao Vladi Srbije na račun duga i zgrada je dodeljena nama, ali nije u funkciji i to će biti prodato kao i drugi objekti u svetu koji nam nisu potrebni - rekao je Dačić za Kurir.



Bivši šef diplomatije SRJ Vladislav Jovanović kaže da je sve stvar ekonomičnosti.

- Ako se zgrada ne upotrebljava duže vremena, onda je ona samo izvor rashoda. Njenom prodajom možda žele da kupe stanove za diplomate i savetnike. Pretpostavljam da neka računica mora da postoji. Možda bi se prodajom olakšali položaji naših zaposlenih na drugim mestima. Ne verujem da oni to prodaju tek tako, jer im se prohtelo - mišljenja je Jovanović.



Inače, u zgradi u Dering stritu dugo godina bila je smeštena poslovnica „Jata“. Međutim, kako je ova kompanija zapala u velike dugove, „Jat ervejz“ je bio primoran da od Vlade Srbije zatraži odobrenje za prodaju nekretnina kako bi se kupili delovi za avionske motore. Ova zgrada je potom dodeljena MSP.Da nije bilo Olimpijade, verovatno da ni 2012. ovaj objekat ne bi bio upotrebljen. Međutim, 2011. godine šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i predsednik OKS Vlade Divac svečano su otvorili Srpski paviljon, koji je trebalo da bude mesto za promociju srpskog sporta i kulture. Tokom Olimpijskih igara kuću su posetili i predsednik države Tomislav Nikolić i njegova supruga Dragica.

Srpska kuća 2012... Divac i Nikolići tokom Olimpijskih igara

Od tada pa do danas ova građevina prepuštena je zubu vremena, a država je očigledno rešila da se ove nekretnine što pre reši, što ne bi bilo prvi put, imajući u vidu da je i ranije stavljala na doboš mnoge druge vile širom sveta.

Veljko Odalović

ODRŽAVANJE 3.000 FUNTI GODIŠNJE



Generalni sekretar MSP Veljko Odalović kaže da zgrada u Londonu jeste u vlasništvu Srbije i da ne postoji ideja da se taj prostor za nešto iskoristi.

- Nakon Olimpijade, tu su bila priređena možda dva-tri kulturna događaja. Ukoliko bi, na primer, Ministarstvo kulture dalo predlog da ta zgrada bude mesto gde bi Srbija sebe promovisala, onda to ima smisla. U suprotnom, ona nema svoju funkciju i biće prodata. Osim manjih korekcija, unutrašnjost zgrade je očuvana. Kada je reč o troškovima održavanja, oni na godišnjem nivou iznose tri hiljade funti - kaže Odalović za Kurir.

