ŠREDER: Srbija u EU možda i pre 2020.

BEOGRAD - Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder izjavio je da je jasan cilj srpske vlade da Srbija postane članica EU do 2020. godine, a da lično misli da postoji mogućnost da se to ostvari i ranije, dok premijer Aleksandar Vučić nije takav optimista.

"Postoji jedan vrlo jasan cilj i ono što vlada Aleksandra Vučića želi da ostvari, a to je da se postane članica EU do 2020. Ja čak mislim da postoje možda mogućnosti, to bi bilo ono što bih ja želeo, da se to ostvari i pre tog roka", rekao je Šreder u zajedničkom novogodišnjem intervjuu sa premijerom za "Blic".

On je naveo i da bilateralni problemi između zemalja na Zapadnom Balkanu ne bi smeli da budu uslov ili prepreka za otvaranje poglavlja.Istakao je i da želi da se ubrza dinamika otvaranja poglavlja."Iz te tačke gledišta je za EU Srbija isuviše važna zemlja da bi moglo da se odugovlači sa tim stvarima", istakao je Šreder.

Vučić je zahvalio je Ssrederu na "lepim željama", navodeći da nije takav optimista što se godine ulaska tiče."Bliže smo članstvu u EU nego što nam se čini i nego što mislimo, a dalje od onoga što bismo želeli", rekao je Vučić.

Autor: Agencija TANJUG