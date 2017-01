ŠUT-KARTA ZA BORKA STEFANOVIĆA: Ne znam od čega ću sada da živim!

Lider Levice Srbije Borko Stefanović dobio je šut-kartu u Ministarstvu spoljnih poslova. Njemu je otkaz uručen prošle nedelje, a kao glavni razlog navodi se to što se već duže vreme nije pojavljivao na svom radnom mestu, saznaje Kurir.



Izvor blizak Stefanoviću kaže da je ovaj bivši demokrata dobio otkaz jer nije dolazio na posao.

- Niko ga već duži period nije video na radnom mestu niti u zgradi, bukvalno kao da nije zaposlen u ovoj instituciji, pa je usledio otkaz - kaže naš sagovornik.



Stefanović, međutim, navodi da je pravi razlog za otkaz to što MSP nije želeo da mu produži neplaćeno odsustvo.

- Molio sam da mi se omogući neplaćeno odsustvo jer sam tamo zaposlen na konkursu i nisam bio politički postavljen, a oni to nisu hteli. Učinili su to nekoliko puta za kraći period, a onda opet nisu hteli, pa su iskoristili da me eliminišu. Do otkaza je došlo iznenada jer smo bili u procesu višemesečnih dogovora o produženju neplaćenog odsustva - objašnjava lider Levice.



On kaže da ne zna od čega će sada živeti.

- Pa znate šta, vrlo je teško, naravno, ali ja se bavim isključivo Levicom Srbije, tako da sam od ove garniture u Ministarstvu, nažalost, to i očekivao. Bio sam profesionalni diplomata, zaposlen nakon konkursa, pre nego što sam postao član ijedne stranke. Pokušao sam da sačuvam status neplaćenog odsustva, međutim, očigledno nisu imali sluha za to - navodi Stefanović, koji će očigledno pasti na grbaču partnerki Olji Kovačević, urednici RTS.



Na kraju razgovora Stefanović je imao i jednu poruku:

- Diplomatskim stručnjacima Ivici Dačiću i Veljku Odaloviću poručujem: vratiću se!

