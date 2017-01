ŠUTANOVAC: Puna podrška DS Jankoviću, vraćanje vojnog roka - predizborna tema

On je u intervjuu agenciji Beta rekao da ne očekuje bilo kakve probleme povodom jednoglasne odluke Predsedništva DS da podrži Jankovića.

Šutanovac je dodao da Predsedništvo DS nije imalo nikakvu dilemu i da "nijednog momenta nisu razmatrali dva kandidata".

Foto: Maria Lopičić

Povodom navoda da odluka o podršci Vuka Jeremića možda nije doneta zbog bojazni da bi Jeremić ako uspe na predsedničkim izborima, mogao da preuzme vođstvo nad DS-om, Šutanovac je rekao da pri odlučivanju o tome koga će podržati nije bilo uskostranačkih motiva, nijednog momenta.

"Janković nijednog momenta nije kalkulisao sa ovim režimom, niti se slikao sa ovim režimom, niti mu je davao na značaju na način kao što su to neki drugi kandidati radili. Janković je iskren borac za ono za šta smatramo da se treba boriti u Srbiji, a to je pravna država koja je preduslov za ekonomski napredak", istakao je lider demokrata.

On je kazao da je DS čekao da vidi ko će još od opozicionih stranaka stati sa njima "u stroj zaštite upravo ovog kandidata koji štiti interese građana", ali da se još ne zna koje su stranke na kojim pozicijama.

Foto: Nebojša Mandić

"Očekujemo da (opozicione) parlamentarne stranke budu na poziciji Saše Jankovića", dodao je Šutanovac i istakao da veruje da će Janković ući u drugi krug i pobediti na predsedničkim izborima.

Povodom informacija o mogućim parlamentarnim izborima zajedno sa predsedničkim, on je kazao da po informacijama koje ima parlamentarnih izbora neće biti, a da će izbori za Grad Beograd biti održani u aprilu sledeće godine.

"Zbog toga izražavam žaljenje jer mislim da bi DS u sinergiji sa predsedničkim kandidatom osvojila mnogo veći broj mandata u parlamentu i na mnogo kvalitetniji način mogla da zastupa interese građana. Sa druge strane mi smo se dogovorili za predsedničke izbore, a mislim da je to u ovom trenutku najvažnije", istakao je Šutanovac.

Foto: FoNet

Na pitanje ako do izbora dođe šta je to što DS može da ponudi građanima, on je kazao da bi ponudili politiku rešavanja problema.

"Idemo sa politikom rešenja u kojima se građani nalaze. Nismo stranka koja samo viče - 'Ua Vučiću', već nudimo rešenja i spremamo set zakonskih predloga po pitanju raznih stvari koji mogu u najkraćem mogućem roku da promene naše društvo i ta spirala propadanja se prekine i okrene u spiralu napretka", rekao je lider DS.

On je kazao da će ponuditi pre svega reformu poreskih zakona, reforme agrarnog sektora, građevinskog sektora, zakon o zapošljavanju mladih, odnosno "set konkretnih rešenja za građane koji će moći da za nas glasaju za, a ne protiv".

"Srbija ne učestvuje adekvatno u primeni Briselskog sporazuma"

Šutanovac je izjavio da je za nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu i primenu Briselskog sporazuma, ali da način na koji Srbija učestvuje u primeni tog sporazuma nije adekvatan.

Foto: Kurir TV

"Mislim da je politika - dok smo deo problema deo smo rešenja - pogrešna i način na koji Srbija učestvuje u implementaciji Briselskog sporazuma po meni nije adekvatan", rekao je Šutanovac.

On je kazao da vlast u Srbiji prvo napravi problem, kao što je to bio slučaj sa slanjem "šinobusa" oslikanog freskama i sa natpisima "Kosovo je Srbije", a da potom prikazuje sebe kao nekoga ko rešava probleme.

"Nažalost, mislim da svaki takav problem pre svega šteti građanima koji žive na Kosovu i Metohiji, a pre svega Srbima koji tamo žive i treba da se uzdržimo od bilo koje provokacije, koja može da zagorča njima život", istakao je lider demokrata.

On je naveo da je neophodno što pre završiti implementaciju Briselskog sporazuma i prekinuti sa dnevno političkim interesima sa obe strane i omogućiti građanima na Kosovu i Metohiji da imaju pristojan i bezbedan život.

Foto: Zorana Jevtić

Šutanovac očekuje da će posle večerašnjih pregovora u Briselu premijer i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić, reći "kako su opet pobedili sa 5:0", ali kako je istakao, "nakon svake njihove pobede niko niti u ovom delu Srbije niti na Kosovu i Metohiji ne živi bolje".

On je ocenio da su tenzije u regionu u velikoj meri relikt prošlosti i loših dešavanja devedesetih godina i refleks onog što se dešava danas u životnom standardu koji je očajan.

Na pitanje koji političar bi eventualno mogao da smiri tenzije u regionu, Šutanovac je kazao da su to samo oni političari koji će insistirati na poštovanju zakona, ljudskih prava, pravne države i institucija i na potrebama za bezbednošću svih gradjana koji žive na prostoru Srbije i Kosova i celog regiona.

Kako je rekao, svedoci smo da kako idu izbori bilo u Hrvatskoj bilo u Srbiji, tenzije se podižu i "spasavaju se neki nacionalni interesi koji treba da se zadovolje kroz svadju sa komšijama".

"Mislim da je to potpuno pogrešna politika koja ne donosi nikome dobro, a najlošije prolaze upravo predstavnici našeg naroda koji žive u tim zemljama i pretpostavljam da je i obrnuto", naveo je on.

Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić "Vraćanje vojnog roka - predizborna tema"

Šutanovac je kazao i da je sve češće spominjanje vraćanja obaveznog vojnog roka u Srbiji predizborna tema i da on nema nikakvu dilemu da to nije svrsishodno iz mnogo razloga.

"Prvo, Srbiji treba manja mobilna efikasna profesionalna vojska kao što su manje - više sve vojske u okruženju. Srbija po svim strateškim dokumentima nije vojno ugrožena, a ukoliko bi bila, bila bi ugrožena od zemalja koji imaju profesionalnu vojsku", istakao je Šutanovac.

Prema njegovim rečima, interesantno je to da većina onih koji zagovaraju obavezno služenje vojnog roka nije služila vojsku čak ni u vreme kada je vojska bila obavezna.

Govoreći o ekonomskom kursu Vlade Srbije i pohvalama koje Srbija dobija od međunarodnih finansijskih organizacija, on je kazao da budžetski deficit jeste manji nego što je bio, ali da se u tom budžetskom deficitu ne vidi koliki je deficit kućnog budžeta gradjana Srbije.

Taj deficit je, po njegovoj oceni, veći nego što je bio.

On je zato pozvao građane da "ne veruju televizijama nego svom frižideru u kome mnogo manje potrepština ima nego što je bilo" i dodao da svi pokazatelji pokazuju da ta ekonomska stabilnost koju država sada promoviše ustvari na račun stabilnosti budžeta građana.

Autor: Agencija BETA