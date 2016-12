TAJNI PLAN: Ružić gura Jeremića za predsednika!?

Potpredsednik SPS Branko Ružić mogao bi značajnije da se umeša u aktivnosti izbornog štaba Vuka Jeremića, jer njih dvojica, prema saznanjima Kurira, nameravaju da se dogovore o saradnji tokom predsedničke trke! Kako otkriva naš izvor, Ružić i Jeremić trebalo bi da se sastanu narednih dana i razrade plan buduće saradnje.

- Ružiću je strpljenje na izmaku zbog pasivnosti lidera stranke Dačića i diskretno se ponudio Jeremiću. On ga vidi kao nekoga ko bi jedini mogao ozbiljno da pomuti šanse naprednjaka na predsedničkim izborima. Ružić je pred svojim saradnicima posebno pohvalio Jeremićevu tvrđu nacionalnu politiku, jer smatra da to ima prođu kod srpskih birača - priča naš izvor iz SPS.



Kuriru je iz nekoliko izvora potvrđeno da bi Ružić, zahvaljujući ulozi opozicionara unutar SPS, sasvim pouzdano mogao da obezbedi pozamašan broj glasova socijalista nekom od kandidata koji ne dolaze iz vladajućih krugova, odnosno SNS.

- Veliki broj članova, ali i simpatizera SPS zamera Dačiću to što je stranku praktično utopio u SNS i pretvorio je u privezak naprednjaka. Ružić je prethodnih godina na mestu predsednika Izvršnog odbora SPS dobio priličan broj pristalica po odborima širom Srbije i danas je u stanju da sve te glasove prelije gde on hoće. Ovo bi moglo da bude odlučujuće u drugom krugu predsedničkih izbora, i to odlično zna i Jeremić - objašnjava naš sagovornik blizak obojici.



Kritički stavovi Ružića prema saradnji SPS i SNS već godinama su kamen u Dačićevoj cipeli, a situacija unutar stranke dovedena je do usijanja nakon poslednjeg „izleta“ potpredsednika partije, kad je poručio da bi Vučića srušio da je hteo.



Naše informacije o saradnji i susretima ove dvojice političara negirali su i Ružić i Jeremić.



Po uzoru na bivšu drugaricu

I DIJANA ZA VUKA



Dijana Vukomanović, bivša funkcionerka SPS, prva je otvoreno stala uz Vuka Jeremića. Ona je ranije za Kurir rekla da bi on mogao da računa na njenu podršku ukoliko odluči da se kandiduje za predsednika Srbije.

Ivica Dačić

NE BI RUŽIĆ TO RADIO



Šef SPS Ivica Dačić ne veruje da Ružić ima skrivene namere.

- To je velika glupost. Ne bi on to uradio. Ne samo on već ni bilo ko iz SPS. Ružić se zalaže da SPS ima predsedničkog kandidata, zašto bi radio za Jeremića - poručio je Dačić za Kurir.



On je izjavio da je SPS spreman za razgovore sa SNS o zajedničkom kandidatu, ali da neće podržati Tomislava Nikolića „na način na koji se kandidovao“.

- On sad ne nastupa kao zajednički kandidat i sigurno da ga ne možemo podržati. Ako nema razgovora o zajedničkom kandidatu, mi ćemo imati svog - najavio je Dačić.

