VUČEVIĆ: Užasnut sam, pozivi na linč, vešanja na bandere... Nezapamćeni napadi na Vučića

"Pozivi na linč, na vešanja na bandere, vređanje njegove porodice, besprizorne laži o koje o njemu šire u pojedinim medijima i na društvenim mrežama. Aleksandar Vučić i njegova porodica su postali žrtve bolesnih i nemoćnih politicara koji su sav svoj program i celu svoju kampanju zasnivali samo na mržnji prema njemu", rekao je Vučević.

Navodeći da je kao čovek užasnut onim što "svakodnevno sluša i gleda", Vučević kaže i da kao pravnik tvrdi da je tuzilastvo trebalo više da reaguje."Kao njegov prijatelj i saborac, siguran sam da će on iz svega ovoga izaći još jači, i jos ponosniji, i da će Srbija, i ona koja mu se divi, i ona koja danas izgovara strašne stvari o njemu, u Aleksandru Vučiću imati najboljeg predsednika, već od 2. aprila", rekao je Vučević.

U protekih 10 meseci dosta je urađeno u Novom Sadu, kaže Vučević i ističe da, s jedne strane, postoji kontinuitet u radu gradske vlasti i politička stabilnost, a sa druge podrška od strane pokrajinske i republičke vlade, čiji je stožer takođe Srpska napredna stranka."Ako me pitate šta to znači u životu Novosađana, odgovor je vrlo jasan. To znači da je udvostručen spisak projekata koje ćemo raditi, među kojima su i oni kapitalni za koje lokalna samouprava ne bi imala finansijskih mogućnosti da ih realizuje, a prethodnih godina to nismo uspeli jer smo imali potpunu opstrukciju od strane bivšeg režima DS", smatra Vučević.

Naglašava da se završava Klinički centar Vojvodine i Žeželjev most, da se gradi zgrada Hitne pomoći, te Radiotelevizije Vojvodine, kao i Sentandrejski bulevar.Ističe da je u Novom Sadu fokus na realizaciji kapitalnih projekata, na nastavku opremanja komunalne infrastrukture, privlačenju investitora, te je najavio da je, pored Lira i Delfija, nemački Kontinetala zainteresovan za dolazak u Novi Sad.Kako je dodao, u njegovom radu nema nikakvih tajni, sve je "vidljivo i opipljivo", te sami Novosađani mogu da vide kako "grad postaje drugačiji, napreduje".

(Tanjug/NS hronika)

Foto: Beta Dragan Gojić