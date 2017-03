VUČIĆ NA GODIŠNJICU POGROMA NAD SRBIMA PORUČIO KOSOVSKIM ALBANCIMA: Zaboravite da ste velika sila

"Zaboravite na tu 'veliku silu', koju navodno imate", poručio je Vučić.

On je, u izjavi novinarima, rekao da, kada čuje reči albanskih zvaničnika na Kosovu, koji govore Srbima i o srpskoj nesreći i kada se vidi šta čine iz dana u dan ne bi li bilo Srba sve manje na svojim ognjištima - ima strah i brigu.

" Danas je Srbija snažnija nego 2004, te nije lako da izvedu na tako bruitalan nacicn kao tada, da donose neke druge odluke makar i manje teške od onih koju su doneli 2008. kada su, uz pomoć međunarodne zajednice, samoproglasili nezavisnost, ukazao je Vučić.

Moramo, kaže, da budemo strrpljivi, trpeljivi, te da od silnog junačenja i udaranja u prsa nema ništa, već da budemo čvrsti i odlučni.„

" Ako mislite da je bilo jednostavo nešto reći juče u Sarajevu domaćinu, evropskom komesaru i Albancima, nije to prijatno, ni uvek lako i jednostavo, ali je to je naša obaveza i time uspevamo da obezebdimo sigurnost za Srbe na Kosovu i Metohij, rekao je Vučić dodajući da se Srbije na Kosovu i Metohiji ne osećaju sigurnim, ali ne i mnogo nesigurnijim.

Prema njegovim rečima Srbi su spremni da ostanu na svojim ognjištima zajedno sa porodicama, zbog čega je mnogo ponosan. Ako se pogledaju Klokot, Pasjane i druga mesta Srbi imaju više dece nego ikada, i tu su pretekli Albance iz susednih sela i opština po natalitetu.„Srbi na Kosovu i Metohiji su izdržali mnogo teških stvari.

Trudićemo se da im garantujemo veću bezbednost, iako su nam kapaciteti ograničeni. Ova vlada ne može da se optužuje za smanjenje bezbednosti, kao ranije koja je zbog kohabitacije nije delovala u cilju zaštite srpskog stanovništva, rekao je Vučić.

On je izrazio nadu da će kosovski Albanci zaboraviti na tu "svoju veliku silu", podsećajući da su neki rekli da će podneti ostavke u vezi formiranja vojske, a sada im je u grlu stalo zato što im "ne ide".



Vučić:Samit u Nišu - teško da mogu da nas preglasaju

Premijer Aleksandar Vučić kaže da bi za Srbiju, a posebno jug zemlje, bilo od velikog značaja kada bi se sledeći samit lidera Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa održao u Nišu, što je juče predložio u Sarajevu.

Kaže da su se sa njegovom idejom, koju je izneo juče na sastanku premijera Zapadnog Balkana u glavnom gradu BiH, saglasili albanski premijer Edi Rama i predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić, da je kosovski premijer Isa Mustafa "tražio nešto drugo", ali "da će ipak biti teško da nas preglasaju"."Ako to bude prihvaćeno, a 50 odsto je šanse da to bude, cela Evropa, na čelu sa nemačkim kancelarom, italijanskim premijerom i drugima, uz sve regionalne lidere, biće u Nišu. To je velika prilika", rekao je Vučić novinarima u Titelu.

Takav skup za Srbiju bi bio od izvanrednog značaja, kaže Vučić i dodaje da bi prvi put u istoriji takav veliki događaj bio održan negde van Beograda.

On je dodao i da će uskoro početi i radovi na izgradnji autoputa Niš-Merdare, što će, kaže, podići celu Toplicu i Nišavski okrug i dovesti investitore u taj deo Srbije.

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Dragana Udovičić