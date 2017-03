VUČIĆ POSLE SAMITA U SARAJEVU: Potrebno je razumeti i potrebe drugog naroda

Vučić je u intervjuu za sarajevski Dnevni avaz rekao da je primetio da su Bošnjaci, ili političko rukovodstvo Bošnjaka, mnogo češće, s razlogom ili bez, ljuti na Srbiju i naše državno rukovodstvo.

"Zato smo, istakao je, veoma oprezni i veoma vodimo računa i pažljivo merimo svaku reč, jer znamo koliko je krhka situacija u tim odnosima i znamo koliko truda i energije treba uložiti da bismo te odnose podigli na viši nivo", kazao je premijer.

Upravo zato misli da je veoma bitno da nastavimo da pričamo o ekonomskim projektima, infrastrukturnim projektima, stvaranju jedinstvenog tržišta, carinske unije..To je, dodao je, ono što će da olakšava ljudima, poslovnim ljudima, te će na kraju doneti više plate radnicima u jednoj ili drugoj zemlji.

Misli, dodao je, i da su to stvari koje predstavljaju budućnost, te ističe da je to bila ideja kancelarke Angele Merkel, kada je pokrenula Berlinski proces.

"Da onda kada ljudi budu imali drugačiju ekonomsku perspektivu, kada budu birali da mogu da žive bolje i drugačije od svog rada, da će onda manje obraćati pažnju na sve što se zbivalo u prošlosti. Niko nema nameru da stvari iz prošlosti zaboravlja. Svako ima svoj ugao iz kojeg to gleda i vidi, ali je potrebno da se razumeju potrebe drugog naroda", kazao je.

I posle odbijanja revizije presude protiv Srbije, u Beogradu nije bilo ni radosti, ni sviranja, iako bi, kako je rekao, to svi drugi na taj način iskoristili.

"Ali ,mislim da to pokazuje našu odgovornost i da zaista mislimo da su nam važniji odnosi s Bošnjacima nego da ostvarimo bilo kakvu pobedu, pa makar i usred izborne kampanje. Jer, ne doživljavam nešto kao našu pobedu, ako su Bošnjaci nezadovoljni", rekao je.

Kao što bi, kako kaže, trebalo da Bošnjaci ne vide svoju pobedu u nečemu ukoliko su Srbi i Hrvati nezadovoljni.

"Mislim da su to važne stvari. Mislim da, polako, dobar deo i srpskog i bošnjačkog naroda to razume i verujem da ćemo u budućnosti pokazati i više racionalnog odnosa i imati više sentimenta jedni za druge, što će svakako doprineti izlečenju naših odnosa", kazao je Vučić.

Vučić smatra da ne postoji problem da predstavnici srpskog i bošnjačkog naroda sednu i istorijski rasprave, da o svemu razgovaraju, otvore sve teme, da pokušaju za godinu nešto da reše.

U tome, dodao je, treba da učestvuju, ako je potrebno, i naše crkve i akademije i druge institucije:

"Da probamo da taj racionalni deo onoga što možemo i rešimo, a ono što ne možemo kažemo da to ne možemo da rešimo"."Ja sam svaki put došao u Sarajevo, nikad mi niko nije postavio pitanje - kako ćete da platite 60 kilometara od Užica do Kotromana i kad ćete to da izgradite? Svaki put sam imao ista pitanja koja su se vezivala za nešto otpre 20 i 25 godina. Nikada nisam bežao od pitanja. Kao što znate, nisam vam tražio nijedno pitanje unapred, niti to tražim, odgovaram na sva pitanja. Ali, hoću da kažem da vidim da ljude manje interesuje budućnost", rekao je premijer.

Na pitanje da li će uskoro razgovarati sa Bakirom Izetbegović, Vučić kaže da nema problem s tim. Kaže da dobro razume porive i razloge, ali ne razume da ljudi u rukovodstvu jedne zemlje ne shvataju da je najvažnije imati dobre odnose sa svojim susedima. Posebno ako, dodao je, taj sused ima više od 30 posto svojih sunarodnjaka u tvojoj zemlji.

Upitan s kakvim porukama je stigao u Sarajevo s obzirom na to da je došao iz Berlina, Vučić kaže da poruke donosi pre svega iz Beograda, a iz Berlina, kazao je, može da prenese šta je čuo, što je jednako važno i za Beograd i za Sarajevo.

"Ja mislim da je uvek lako reći da dolazite s porukama mira i da je to nešto što su političari naučili da izgovore, valjda se to svima sviđa da čuju. Mislim da ljudi u BiH, bilo da su Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, dakle, muslimani, pravoslavni ili katolici, znaju da govorim istinu. Bezbroj puta sam rekao da su za dubinsku, suštinsku stabilnost Zapadnog Balkana veoma važni, možda i najvažniji, odnosi između Srba i Bošnjaka", naveo je.Vučić, koji je predsednički kandidat na predstojećim izborima kaže da će ako bude izabran, a nada se da će pobediti, imati više vremena da bude posvećen regionu jer se sa te pozicije, kako kaže, predstavlja Srbija i u zemlji i u svetu.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Dado Đilas