VUČIĆ SA GENERALNIM SEKRETAROM NATO I MERKELOVOM: Ne razumem želju Albanaca da zveckaju oružjem!

Teme razgovora sa oba sagovornika su bili odnosi u regionu i odnosi Beograda i Prištine, kao i načini da se reše, kako je istaknuto, "nagomilani problemi", javio je izveštač B92. Premijer Srbije je najavio sastanak sa albanskom stranom uz posredstvo Brisela već sledeće nedelje.

- Što se nas tiče, to nije problem. Posle razgovora sa (potpredsednikom SAD) Džozefom Bajdenom imaćemo i druge kontakte, verovatno i direktne, i pokušati da zaustavimo svaku vrstu narastajućih tenzija, iako je to izuzetno teško - rekao je Vučić novinarima u Davosu.

- Spremni smo na dijalog. Moramo da odgovornošću i pameću prevaziđemo ovu situaciju. Da se poštuje dogovoreno u Briselu, jedinice ROSU ne bi mogle da uđu na sever Kosova - rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da se "oseća glupo što mora Srbima da dokazuje da hoćemo mir".

- Ne razumem želju Albanaca da zveckaju oružjem - rekao je Vučić.

Kako je istakao premijer, Stoltenberg zbog svog oca i detinjstva odlično razume situaciju u Srbiji i nije naš neprijatelj.

- Razgovarali smo o istim stvarima kao i sa Angelom Merkel. Objasnio sam u dogovorima iz Brisela, razmotrili smo situaciju na racionalan način - rekao je Vučić.

Reč je bilo i o Republici Srpskoj, a Vučić je naveo da se Srbija neće pridružiti sankcijama Miloradu Dodiku.

Premijer je preneo da je Merkelovoj pokušao da objasni šta se događalo u slučaju voza koji je krenuo za Kosovsku Mitrovicu, te istakao da se Rosu našao na severu Kosova zato što se ne poštuje Briselski sporazum.

- Da je u skladu sa Briselskim sporazumom, specijalne jedinice Rosu bi bile sastavljene od lokalnog stanovništva, proporcionalno broju Srba i Albanaca, odnosno 99 Srba i jedan Albanac - naglasio je Vučić i dodao da pojedine neznalice u Srbiji šire laže i neistine.

Naveo je da se oseća glupo jer svima mora da dokazuje da nam je mir od velikog interesa.

- Ne mogu da uhvatim šta je bila albanska želja i namera, mogao bih da razumem da se neko igra da hoće da pokazuje mišiće da mu to treba za političke potrebe, ali da to radiš sa oružjem, to je skupa i teška igra da bi to radio zarad bilo kakvih političkih poena - naveo je Vučić.

Vučić je rekao i da je Angelu Merkel upoznao i sa svime što Srbija radi po pitanju rešavanja migrantske krize i da je od nje dobio podršku za rešavanje problema migranata u Srbiji.

- Ona se bori za opstanak Evrope, potreban nam je pristup tako snažnog lidera u koga svi imaju poverenje - rekao je Vučić.

Istakao je i da što se ekonomije tiče, "ne vidi probleme ako se sačuvaju mir i stabilnost".

- Nadam se da Balkan neće biti ostavljen po strani - rekao je Vučić.

On se kazao da je Stoltenbergu objasnio sve u vezi sa Briselskim sporazumom, odnosno šta Srbija smatra opasnim.

Istovremeno, rekao je Vučić, čuo je i gde srpske vlasti nisu dovoljno odgovorne.

Na pitanje kako je Stoltenberg razumeo dolazak ROSU na sever Kosova, Vučić je odgovorio da nije fer da on o tome govori, i naglasio da mu je izneo poziciju Srba.

Kako je istakao, problem nije u Briselskom sporazumu, već u tome što on nije dovršen.

