VULIN: Najveći broj građana bi želeo da se Vučić kandiduje za predsednika

Vulin u izjavi Tanjugu navodi da će Pokret socijalista na predstojećim predsedničkim izborima podržati kandidata kojeg predlože SNS i Vučić.

- “Vučić i ja smo saborci od 2008. godine, kad smo počeli zajedno da se borimo za pravednu Srbiju i od tada, pa i ubuduće, zajedno donosimo sve odluke”, rekao je Vulin, koji je i ministar rada u aktuelnoj vladi.

Foto: Aleksandar Cile Jovanović

Vulin smatra da bi Vučićevu kandidaturu na predsedničkim izborima želeo najveći broj građana.“

- Ako bi bilo pitanje da li Srbi žele Vučića za predsednika, to bi bilo nesporno”.Međutim, to je stvar Vučićeve odluke, ali i drugih političkih pitanja, jer bi iz njegove rešenosti da nastupi na izborima proizašao čitav niz drugih političkih odluka, iz kojih bi, opet, proizlazile značajne promene u funkcionisanju vlade i vladajuće koalicije. Vučiću bi, da je čovek koji posmatra samo sebe, bilo najjednostavnije da donese tu odluku, da ide na izbore, jer bi pobedio, ali on nije čovek koji razmišlja samo o sebi, već o celoj Srbiji”, rekao je Vulin.

Foto: Stefan Jokić

Upitan da li će PS podržati Tomislava Nikolića, Vulin podseća da je glasao za njega na izborima 2012, da smatra da je predsednik dobro radio svoj posao, ali da će se o eventualnoj podršci dogovoriti sa Vučićem.A na pitanje da li misli da će biti vanrednih parlamentarnih izbora i koji je njegov stav o tome, Vulin kaže da je rano da se o tome govori, ali da je to moguće, te napominje da u višepartijskom sistemu ne treba bežati od izbora.Ističe da je aktuelna srpska opozicija jedina na svetu koja je protiv parlamentarnih izbora, jer ih se plaši, te ocenjuje da su se predsednička kampanja, pa i razgovori o parlamentarnim izborima, pretvorili u jednu jedinu temu - Vučićevo pravo da pobedi.“

- Niko ne spori da će, ako budu predsednički i parlamentarni izbori lista koju vodi Vučić ubedljivo pobediti a on postati predsednik Srbije, ali, kažu otkud mu pravo da to bude, kako on to može i ako ga građani izaberu, to je diktatura”, kaže Vulin.

Foto: FoNet

Na pitanje koji bi bili realni razlozi za vanredne izbore, budući da su prethodni održani pre samo osam meseci, Vulin odgovara da su izbori “uvek dobra provera da li u dobrom pravcu vodite zemlju, posebno kad donosite teške odluke sa dalekosežnim posledicama”.Dodaje i da je vlast spremna, kao nigde u svetu, da se proverava na izborima čak i mnogo češće nego što zakon propisuje, a da ih zapravo opozicija ne želi.“

- Ovo je zanimljiv politički lakmus-papir kako svi razmišljamo i u kom pravcu idemo”, zaključio je Vulin.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Agencija TANJUG