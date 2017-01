Vulin: Odakle novac za predsedničku kampanju

Kampanja koju vode, kako kaže, košta milione evra te toliki novac može da stigne samo iz inostranstva. "Taj novac može da stigne samo iz inostranstva, nema odakle ovde. Oni nisu šefovi parlamentarnih stranaka da dobijaju novac iz budžeta, nisu ni privrednici. Jedino mogu da dobiju novac iz inostranstva", rekao je Vulin gostujući na TV Pink.

On je dodao da to zakonom nije zabranjeno, ali da je dobro da bude transparentno ko predsedničkim kandidatima finansira kampanju."Neka kažu dobili smo novac od te i te zemlje. Od koga god ste dobili novac kažite, nemoj da se stidite svojih donatora", poručio je Vulin.

Podseća da već tri godine znaju i govore da će zaštitnik građana biti predsednički kandidat i da se to ispostavilo kao tačno. Ukazao je i na član Zakona o zaštitniku građana 10a koji kaže da zaštitnik građana ne sme da daje političke izjave. Za Jeremića i Janković kaže da nemaju dana radnog staža van državne službe. Podseća da zaštitnik građana ima tri puta veću platu od premijera.

"Imate premijera Vučića sa druge strane koji umesto da se bavi kampanjom, što mu možda zameraju u stranci, on je bio u Davosu gde je razgovarao o svim šefovima država od Angele Merke do kineskog predsednika. To nije nijedna zemlja uradila u Davosu", rekao je Vulin.

Podseća i da Vučić iz Belorusije donosi oružje "koje je neophodno da sačuvamo našu zemlju". Vulin kaže i da zaštitnik građana ima otvoren termin kod njega svako jutro u pola osam, da razgovaraju o svim temama. "Bojim se da je zaštitnik građana ustupio mesto predsedničkom kandidatu i ne ustaju rano ni jedan, ni drugi", zaključio je ministar.

(Tanjug/Pink)

Autor: Foto: Fonet Srđan Srđanov