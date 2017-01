VULIN POVODOM INCIDENTA S VOZOM: Iznenađen sam izjavama iz Brisela

"Očekujem pojašnjenje Brisela, jer je sloboda kretanja jedna od najvažnijih tekovina EU. Veoma me je iznenadila realcija EU i veoma je čudno da se oni protilve slobodi kretanja za koji se oni toliko zalažu", kazao je Vulin. On je naglasio da očekuje pojašnjenje iz Brisela dodajući da će vreme pokazati da li će se EU zalagati za vrednosti koje je nama govorila da moramo da ih poštujemo, a to je sloboda kretanja koja je jedna od najvažnijih tekovina EU.

"Sada ispada da to i nije baš tako kada su Srbi u pitanju", istakao je Vulin zapitavši se da li će svaki srpski voz koji već 18 godina ide svakog dana iz Kraljeva za Kosovsku Mitrovicu, biti zaustavljen "dugim cevima".Prema njegovim rečima, da nije bilo "smirene i mudre reakcije predsednika Vlade Srbije došlo bi do krvavih sukoba na severu Kosova i Metohije", rekao je Vulin.

BONUS VIDEO Mašinovođa voza za Kosovsku Mitrovicu

On je na pitanje o tenzijama koje ne popuštaju u isčekivanju odluke Francuske o izručenju Ramuša Haradinaija Beogradu, kazao da bi Haradinaj odavno služio svoju zatvorsku kaznu da je po tom pitanju samo pravo bilo dovoljno i to u Haškom tribunalu."Nadam se da će francuski sud imati hrabrosti i snage da se bavi isključivo pravom", rekao je Vulin.

(Tanjug/RTS)

Autor: Foto: Tanjug Tanja Valič