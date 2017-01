Vulin: Srbija neće tolerisati nasilje nad Srbima na Kosovu

"Srpska država je jasno i glasno rekla da neće dozvoliti da se nasilje nad Srbima desi, a da Srbi ne budu zaštićeni na svaki način", izjavio je Vulin. On je pohvalio reakciju premijera Aleksandra Vučića na tu situaciju i ocenio da bi na severu Kosova došlo do krvavih sukoba da nije bilo njegove "smirene i mudre reakcije".

"Nemojte zaboraviti, poslate su (kosovske) specijalne jedinice mimo Briselskog sporazuma. Nije moguće da Rosu jedinice dodju na sever Kosova i Metohije, posebno na prostor gde nema nijednog jedinog Albanca. Da nije bilo smirene i veoma mudre reakcije Aleksandra Vučića, imali biste krvave sukobe na severu Kosova. Ne zaboravite, tamo su ljudi koji veoma uspešno brane svoju slobodu od 1999. godine", rekao je Vulin. ; On je rekao da ga je stav Brisela iznenadio, budući da je on garant slobode kretanja.

"Šta je sada sa slobodom kretanja? Hoće li svaki voz koji ide iz Kraljeva, svaki dan 18 godina, biti zaustavljen dugim cevima? Hoće li svaki automobil sa srpskim tablicama biti zaustavljen dugim cevima", upitao je Vulin.On je dodao da očekuje dodatno objašnjenje od Brisela da li će nastaviti da se zalažu za vrednosti koje su do sada promovisali. ; Govoreći o bivšem lideru OVK Ramušu Haradinaju, koji je pušten na uslovnu slobodu do odluke francuskog suda o izručenju Srbiji, Vulin je rekao da ako se sud bude vodio samo pravom, nema dilemu kako će se taj slučaj završiti, ali je dodao da nije optimista kakav će biti ishod, ako se sud bude bavio politikom.

"Da je samo pravo dovoljno, Haradinaj bi odavno služio zatvorsku kaznu, i to u Hagu", rekao je Vulin i dodao da je on oslobodjen ne zato što je sud zaključio da je on nevin, već zbog nedostatka dokaza, odnosno zato što je veliki broj svedoka protiv njega bio ubijen, pa nije bilo dokaza. ; Komentarišući situaciju sa migrantima u Srbiji, Vulin je rekao da je svima njima ponudjen smeštaj, hrana i zbrinjavanje, ali da jedan broj njih i dalje to odbija, ali da vlasti ne žele da primenjuju silu već žele da svima sačuvaju ljudsko dostojanstvo. ; Prema njegovim rečima, u prihvatnim centrima u Srbiji ima sasvim dovoljno mesta za sve i da će to ponoviti već danas predstavnicima raznih udruženja i organizacija koje se bave zbrinjavanjem migranata.

(Beta/RTS)

Autor: Foto: Fonet Nenad Đorđević