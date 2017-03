ZLA KOB MESTA NA IZBORNOJ LISTI: Kandidati s ovim brojevima nikad nisu postali predsednici Srbije!

Tako je nekadašnji lider DS Boris Tadić 2004. postao predsednik Srbije, a u trku je krenuo kao 15. i poslednji na izbornoj listi. Isto to desilo se i 2012, kad je na predsedničkim izborima pobedio tadašnji lider SNS Tomislav Nikolić. On je takođe bio poslednji na spisku, i to pod rednim brojem 12.

Zanimljivo je i da je 1990. Slobodan Milošević prvi put izabran za predsenika Srbije kao 16. kandidat na listi, na kojoj je tada bilo čak 32 kandidata i na kojoj je Vojislav Šešelj bio poslednji, ispred čuvenog Nikole Šećerovskog.

Na ostalim izborima pobeđivali su kandidati iz prvog dela izborne liste. Slobodan Milošević je drugu pobedu na predsedničkim izborima 1992. ostvario kao peti kandidat listi, a 1997. šef države je postao Milan Milutinović koji je bio četvrti na listi.

Drugi mandat na mestu predsednika Srbije Boris Tadić izborio je pobedom u na izborima 2008, a izbornu trku krenuo je kao kandidat pod rednim brojem tri. Međutim, na sledećim izborima, 2012, taj broj se Tadiću nije posrećio. Ponovo je njegovo ime bilo treće na listi, ali je izbore dobio Tomislav Nikolić, koji je bio na začelju, pod rednim brojem 12.

Sumirajući ranije izbore po kriterijumu pozicije na izbornoj listi, uočljivo je da se nijednom nije ponovio isti redni broj kandidata. Ako bi se vodili tom logikom, na predstojećim izborima najmanje šanse imaju kandidati pod rednim brojevima 3, 4 i 5. Podsetimo, na ovim pozicijama za predstojeće predsedničke izbore su Miroslav Parović, Saša Radulović i Luka Maksimović alijas Ljubiša Preletačević Beli.

