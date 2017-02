ZORANA MIHAJLOVIĆ UPOZORAVA TOMU: Nikolić će snositi posledice svoje odluke!

Ona je u Kažiprstu navela da je veoma neodgovorno što se to dogodilo samo dan nakon što je Predsedništvo odlučilo da će kandidat vladajuće koalicije na predsedničkim izborima biti Aleksandar Vučić, iako je rekao da nema nameru da bude protivnik Vučiću.

“Mi ovde pričamo o predsedniku republike. Ovo utiče na stabilnost države. On je još uvek predsednik, jasno je da je SNS dala svoj predlog i mislim da je neozbiljno da članovi kabineta predsednika šalju poruku medijima“, navela je ona.

Kako kaže, danas je kratko razgovarala sa aktuelnim premijerom Aleksandrom Vučićem koji “nije bio naročito raspoložen“.

Ponovila je da je “ovde u pitanju Srbija“ i da neće biti “nikakve trgovine između Vučića i Nikolića“.

“SNS je jednoglasno donela odluku. Dan nakon toga imamo ovo. Nije to način. Mislim da Vučić ne treba da odustaje, a ako na to razmišlja, ja ga pozivam da ne pristaje ni na kakvu trgovinu“, dodala je ona.

Mihajlovićeva je naglasila da je SNS želela kandidata koji može da pobedi u prvom krugu.

“Ukoliko se Nikolić kandiduje, on na taj način bira između odgovorne politike, bira između stabilnosti i krize i destabilizacije. SNS neće reči reč protiv Nikolića, ali moramo da idemo napred“, navela je ona.

Kako kaže, SNS je jedna velika i odgovorna politička partija koja daje punu podršku Vučiću, a “onda sa druge strane imamo Nikolića koji želi da se kandiduje“.

“Sve vreme pokušavamo na korektan način da razgovaramo, mi hoćemo da idemo napred. Najviše građana ima poverenje u Vučića. Nikolić ide protiv sopstvene stranke, protiv građana koji bi da idu za ovu politiku“, rekla je ona.

Na pitanje da li SNS ima problem podele u stranci, Mihajlovićeva navodi da joj “nije jasno kako je to zaključeno“.

“Predsednik SNS je Vučić, svi odbori, sem možda odbora u Kragujevu su za njega. Vi kažete da je to podela, ja to ne vidim, tih podela nema“, navodi ona.

Dodala je i da živimo u vremenu od pre pet godina, govorilo bi se o Nikoliću kao kandidatu.

Kaže i da se o parlamentarnim izborima nije razgovaralo i na kraju dodaje da je Tomislav Nikolić poslao jasnu poruku, ali i da će sam snositi posledice.

“Svakako da ne može da pobedi“, zaključila je ona.

