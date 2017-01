ZORANA MIHAJLOVIĆ: Za vučja vremena treba nam Vučić

Ona je dodala i da samo Vučić može da pobedi već u prvom krugu.

"Svidelo se to nekima ili ne, Vučić nije samo lider Srbije, već je priznat i prepoznat ne samo kao lider u regionu, već i kao državnik regiona", istakla je Zorana Mihajlović za Večernje novosti. Ona je ukazala da Srbija mora da sačuva političku stabilnost kao preduslov za ekonomski razvoj i najbolji odgovor na to bila bi ubedljiva pobeda SNS na predsedničkim izborima.

"Da ne govorim o tome koliko je za Evropu važno da Balkan bude miran i stabilan. Zato je važno da Vučić bude predsednik jer bi sa te pozicije lakše vodio politiku primerenu vremenu koje nas očekuje. S pozicije premijera i rešavanja dnevno-operativnih problema to bi išlo mnogo teže", rekla je Mihajlovićeva.

Na pitanje da li to znači da Tomislav Nikolić nije bio dobar predsednik, ona je odgovorila da to nije tačno.

"Ovo neće biti izbori samo za predsednika Srbije, već za očuvanje političke stabilnosti Srbije i regiona. Ko to ne razume, taj ne razume vreme u kom živimo. Za 'vučja vremena' koja dolaze u region, Evropu i svet treba nam Vučić", rekla je Mihajlovićeva.

Komentarišući kandidate opozicije - Sašu Jankovića, Vojislava Šešelja i najavljenu kandidaturu Vuka Jeremića - ona je kazala da je svako od njih doneo Srbiji ponešto loše.

"Jedan je doneo rat, sankcije, bedu i gorivo u plastičnim flašama, drugi pljačkašku privatizaciju i siromaštvo, a treći zloupotrebu jedne važne državne institucije. Ako Vučić bude kandidat, svi oni postaju nevažni i bez šansi, ali s druge strane, to pokazuje koliko bi bilo neizvesno da SNS izađe sa nekim drugim kandidatom", naglasila je Mihajlovićeva.

Potpredsednica Vlade je u intervjuu istakla i da Ramuš Haradinaj mora da odgovara za zločine i da niko nema pravo da ga od toga oslobodi.

"Ne može pravda da ne važi za Srbe i ne može Evropa da abolira Haradinaja od zločina za koji se tereti. I ako je Haradinaj toliko siguran u svoju nevinost, neka se pojavi na sudu i suoči sa optužbama porodica ubijenih Srba i Albanaca", dodala je Zorana Mihajlović.

