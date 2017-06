RODITELJI U NIŠU U STRAHU: Nepoznati ljudi iz crnih kombija nude prevoz deci?

Roditelje u Nišu uznemirile su vesti koje se šire društvenim mrežama da Nišom kruže kombi vozila crne boje iz kojih nepoznati ljudi deci, uglavnom mlađim osnovcima, nude prevoz do kuće ili škole. U policiji, pak, ističu da nije bilo prijava otmice dece, ali da su preventivno pojačali patrolne delatnosti

Otac devojčice koja pohađa OŠ „Branko Miljković“ kaže da je 1. juna prijavio policiji da su iz crnog kombi vozila koje se zaustavilo kod jedne pekare na Trošarini, njenoj ćerki ponudili vožnju do kuće.

– Ćerka mi je ispričala da je pošla da kupi užinu kada je stao crni kombi iz kojeg je čovek sa crnim naočarima i bradom ponudio da je odveze kući. Rekao je: „ja znam tvog tatu“ ali je ona odmah pobegla jer se uplašila. Bile su tu još dve, tri devojčice. Isti kombi je posle stao ispred druge devojčice, koja je utrčala u kuću i pozvala roditelje. Prijavili smo slučaj policiji – kaže otac devojčice koji je želeo da ostane anoniman.

U školi „Branko Miljković“ su odbili da govore o ovom slučaju jer je direktor u Grčkoj, a niko drugi ne sme da daje izjave za medije.

Drugi Nišlija je 29. maja postavio post na Fejsbuku da je njegovom sinu takođe ponuđena vožnja od strane nepoznatih ljudi u crnom kombiju.

– Danas kada sam išao u školu, čika u crnom kombiju me pitao da me poveze do škole, a kada sam mu rekao da ne treba, rekao mi je: „Slobodno ja tu radim u EI, ne plaši se…“ Pošto sam još jednom rekao ne treba, počeo je da udara po volanu obraćajuci se nekoj ženi u kombiju uz reči – „za malo, za malo…“ ovo je današnja priča mog sina… I šta sad – napisao je, taj Nišlija na „Fejsbuku“.

U policiji ističu da na teritoriji Policijske uprave Niš nije bilo prijava otmice dece.

– Događaji koje pominjete prijavljeni su policiji, koja intenzivno radi na proveri navoda i koja je o svemu obavestila nadležno tužilaštvo. Policija je preventivno pojačala patrolnu delatnost i preduzima sve mere i radnje kako bi deca bila bezbedna – saopšteno je iz niške policije.

(Kurir.rs/Blic, B. Janaćković)