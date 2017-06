ŠOKANTNI PODACI: Istina o uranijumu koji su 1999. bacali na nas

VRANJE - U Vranju je u organizaciji Udruženja uranijumskih žrtava Pljačkovica 99, u Domu vojske održana tribina na temu "Istina o uranijumu".

foto: Tatjana Stamenković

Na tribini su govorili primarijus dr Radomir Kovačević, autor knjige “Istina o uranijumu” i ambasador u penziji Vladislav Jovanović .Tribinu je vodio Gradimir Jovanović, predsednik Udruženje uranijumskih žrtava "Pljačkovica 99".

Jovanović je pozdravio goste iz Beograda zahvalivši im se što su kako je naveo u Vranju “na mestu zločina sa predumišljajem” koji su učinili NATO bombarderi.

foto: Tatjana Stamenković

Potražićemo svi zajedno odgovore na pitanja o posledicama uranijumskog zračenja nakon bombardovanja 1999, rekao je Jovanović otvarajući tribinu.

Dr Radomir Kovačević, autor knjige "Istina o uranijumu" svoje izlaganje započeo je podacima o broju I težini ispaljenih projektila sa osiromašenim uranijom na Srbiju.

foto: Tatjana Stamenković

"NATO pakt je morao da prizna gde su koristili takvu municiju. Oni priznaju da su ispalili 31.000 projektila kalibra 30 milimetara. Prema procenama naše vojske taj broj je 50.000 projektila iste zapremine iste težine, to je negde oko 15 tona. Ruski izvori govore da je u pitanju preko 90.000 projektila težine oko 27 tona. Moramo da verujemo procenama naše vojske uz našu vojsku su angažovane bile sve stručne institucije”, objašnjava Kovačević..

Kovačević ističe da su rezultati istraživanja sa četiri destinacije Reljan, Borovac, Bratoselce, Pljačkovica gde je gađan repetitor, pokazali da je na tim bombardovanim lokacijama nekoliko desetina hiljada puta koncentracija radioaktivnosti bila veća nego što su standardi.

foto: Tatjana Stamenković

"Za mene je bilo najvažnije da ako smo imali dokaze šta je nađeno u životnoj sredini vazduhu, vodi flori, fauni da dokažemo uranijum u ljudima I to koji uranijum. Uran nije fiziološki sastav organizma nađe se u organizmu samo kao posledica kontaminacije, rezultate tih istraživanja nema razloga da prikrivam. Ono što je bitno je to što je otišlo u javnost to je nuklearni otpad 238, nažalost on je najopasniji, ima specifična fizičko hemijska svojstva. Taj uran poznat je još iz 1781. godine.”, istakao je na tribini u Vranju dr Kovačević,dodajući da je na osnovu nalaza nakon pregleda ljudi 2002. godine sa četiri destinacije Reljan, Borovac, Bratoselce, Pljačkovica kod svih ispitivanih uključujući i decu pronađeno od 36 do 231 mamogram urana po litru mokraće.

foto: Tatjana Stamenković

“Jedan slučaj, a to je čovek koji je radio na rekonstrukciji bunara mislim da je to bilo u Borovcu imao je 3.759 mamograma po litru mokraće urana. Istovremeno pratili smo ono što može da se nađe na drugim delovima ljudskog organizma, to je genetički materijal. Te tipične promene su nađene u procentu 20,7 posto, a kod svih nas moguće je da se nađe u nivou od jedan do dva posto. Ako se nađe za dvadeset puta više to je apsolutno dokaz da je to proizveo upravo uran. Nađene su promene na krvnim elementima i neke promene na bubrezima to su bila početna oštećenja bez manifestacije tih kliničkih oboljenja. Međutim tek kasnije kako sam čuo kod svih tih ljudi razvijene su raznorazne bolesti, nažalost ima i malignih oboljenja, a i mnogo posledica na potomstvo, objašnjava autor knjige ,,Istina o uranijumu".

foto: Tatjana Stamenković

Dr Radomir Kovačević je napomenuo da nikada nije video finalni izveštaj da je dekontaminacija jugoistočne Srbije obavljena na pravi način.

“Koliko je projektila ispaljeno zaista nemam odgovor , s tim što postoji problem da kada se obavlja dekontaminacija lako je pokupiti tu neeksplodiranu municiju, ali je problem sa česticama koje ulaze u lanac ishrane. Dekontaminacija nije na pravi način urađena, a za to su potrebne velike pare”. Kovačević upozorava da statistika koju rade lokalni Zavodi za javno zdravlje apsolutno nije tačna.

Maligne bolesti javljaju se u sve manjem uzrastu i mnogo kraće traju, a preko 80 posto se završava smrtno. Prema procenama stručnjaka godišnje će se broj obolelih povećavati za 1,8 posto,čulo se na tribini u Vranju.

1 / 6 Foto: Tatjana Stamenković

Ambasador u penziji Vladislav Jovanović govoreći o razlozima korišćenja municije sa osiromašenim uranijumom u NATO agresiji 1999. Objašnjava da je “jedina velika sila koja je preostala posle hladnog rata” odlučila da se ovakvim intervencijama oslobodi viška radioaktivnog materijala koji je preostao posle upotrebe u nuklearnim centralama i izradi nuklearnog oružja.

“To bi inače morali da deponuju kod sebe i da zagađuju svoju sredinu, to je nešto što je uplanirano u proizvodnji takve vrste oružja, s tim što se svet uverava da to nema nikakve posledice po zdravlje ljudi. Ta floskula se uporno pronosi i prodaje i nama i drugima, a jedina je Srbija ta koja je otvorila tu temu”, istakao je Jovanović.

Knjiga “Istina o uranijumu"namenjena je onima koji se bave zaštitom životne sredine, svim lekarima i organima vlasti kako bi koncipirali programe koji će da prate zdravlje nacije, rekao je na kraju njen autor primarijus dr Radomir Kovačević.

(T. Stamenković/Foto: T. Stamenković)