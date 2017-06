NAFTA KULJA IZ CEVI I ZAGAĐUJE PIJAĆU VODU: Lopovi prilikom krađe oštetili naftovod u Ledincima

JP "Transnafta" saopštilo je da sumnja da je iz skladišta nafte u Ledincima kradena nafta, te da su lopovi oštetili cevovode i doveli do nekontrolisanog izlivanja goriva.

Kako poručuje ovo preduzeće, koje po ugovoru s Ministarstvom odbrane koristi skladište u Starim Ledincima, prilikom zapunjavanja pomenutog skladišta je uočen pad pritiska u cevovodu, kao i nedostatak u količini derivata. Radi se, naime, o nafti koja se izlila u bunare u ovom naselju i zagadila pijaću vodu, o čemu je 021 juče pisao.



"Postoji osnovana sumnja zloupotrebe od strane NN lica da je došlo do krađe derivata, prilikom čega je došlo do oštećenja cevovoda i nekontrolisanog izlivanja derivata iz cevovoda. Slične situacije smo imali i na naftovodu (okolina Kovilja) u prethodnim godinama, kada je takođe došlo do nekontrolisanog isticanja nafte prilikom organizovanih aktivnosti u cilju krađe. O navedenom slučaju smo blagovremeno obavestili nadležne organe i podneli odgovarajuće prijave protiv NN lica", poručuju u "Transnafti".



Kako je pisao portal 021rs, pet meštana Starih Ledinaca prijavilo je sumnju da im je bunarska voda zagađena naftom, što su primetili zbog nesnosnog smrada koji se širio okolinom. "Voda je počela da smrdi 4. maja, a odmah sam posumnjao na naftu jer mi preko placa idu cevi. 'Transnafta' je ustanovila da u bunaru ima oko 20 centimetara nafte", poručio je za 021 meštanin Ledinaca.

U "Transnafti" navode da su rezultati analize Instituta za zaštitu na radu pokazale da je jedan od pet bunara zagađen, čija sanacija je u toku.

"Indikativno je da smo imali problem prilikom pristupa cevovodu sa jednim vlasnikom bunara (stanovnikom Ledinaca) koji je isti nelegalno sagradio u neposrednoj blizini cevovoda i koji je odbijao saradnju sa interventnim ekipama, ne dozvoljavajući im prilaz. JP 'Transnafta' trenutno preduzima sve mere u skladu sa Zakonom u cilju zaštite životne sredine.

Meštani Starih Ledinaca sve informacije mogu dobiti od nadležnih u Mesnoj zajednici Stari Ledinci, sa kojima smo u stalnom kontaktu oko celoukupnog događaja na Skladištu pogonskog goriva Ledinci", zaključuju u ovom preduzeću.

