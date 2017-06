MEŠTANI NE PAMTE OVAKAV PLJUSAK VEĆ 50 GODINA: Nevreme odseklo vlasotinačka sela od sveta

BUJICA ODNELA PUT I MOST

Kiša koja je juče popodne pala u selima Sredor, Gunjetina, Komarica, Lipovica i Crna Bara, odnela je put i oštetila deo mosta koji ih povezuje, kazali su u Opštini Vlasotince. Domaćinstva nisu ugrožena, ali su po nalogu opštinskog Štaba za vanredne situacije radnici na terenu i saniraju štetu.

Za samo sat vremena kiša je napravila štetu na putevima vlasotinačkih sela, a stariji meštani kažu da ne pamte da je u poslednjih 50 godina bio tako veliki pljusak.

S obzirom na to da su sela u brdima, kažu u Opštini Vlasotince, sliv od nekoliko potoka i rečica, koji je najveći u selu Sredor, se zbog kiše “sjurio i oštetio most”.

Inače, most u selu Sredor povezuje okolna vlasotinačka sela, a zbog kiše je delimično oštećen pa meštani moraju da budu oprezni kada tuda prolaze.

Kuće i domaćinstva nisu ugrožena, ali s obzirom na to da je to bilo u vreme kada je seoska slava Trojica, tu je bilo mnogo automobila sa strane. Ljudi su došli u goste i oni su se malo zaglavili u blatu dok se sve to nije malo stišalo, dok vodostaj reke nije spao - kažu u Opštini.

Nevreme je oštetilo i potporne zidove u rečnom koritu u Donjem i Gornjem Prisjanu, drvene mostove na reci, dodaju u Opštini, a voda u Šišavi je potkopala most, za koji je planirano da se rekonstruiše.

Po nalogu opštinskog Štaba za vanredne situacije mehanizacija je sinoć izašla na teren i osposobila most i deo puta, a danas se radi na osposobljavanju ostalih putnih pravaca - kazali su Opštini.

Predsednik Opštine i komandant Štaba za vanredne situacije Zoran Todorović je obećao da će biti napravljen projekat za uređenje mosta u Sredoru, ali će to verovatno biti tek sledeće godine.

Još nije procenjeno kolika je šteta na putu, ali Todorović kaže da za njeno saniranje neće biti trošeno više para iz budžeta. One firme koje su na tenderu dobile “letnje održavanje puteva” će, dodaje, sanirati štetu na putevima koji su zbog kiše oštećeni.

