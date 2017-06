PRIJEM ZA GLUMCE U VRANJU: Nižu uspehe i pored nemogućih uslova u kojima rade!

VRANJE - Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković organizovao je prijem za glumce pozorišta „Bora Stanković“ nakon uspeha na 53. Festivalu profesionalnih pozorišta Srbije „Joakim Vujić“.

foto: Tatjana Stamenković

Milenković je naglasio da je prijem upriličen povodom uspeha koje glumci postižu u nemogućim uslovima, jer već pet godina rade bez matične kuće. Zgrada vranjskog teatra izgorela je u požaru 2. jula 2012.

Žiri 53. Festivala profesionalih pozorišta Srbije "Joakim Vujić" koji se održava u Pirotu doneo je odluku da gotovo polovina nagrada koje se dodeljuju pripadnu Vranjancima. Predstava vranjskog pozorišta "Ruža, uvela" napravila je najveći uspeh u istoriji vranjskog teatra, velikom i ubedljivom pobedom ostvarenom na tom festivalu.

Gradonačelnik je čestitao glumcima na uspehu i zahvalio im što na najbolji mogući način prezentuju grad. Nakon “Joakima” Vranjanci su učestvovali i na Sterijinom pozorju.

“Osvojeno je šest nagrada, za najbolji dramski tekst, režiju, najbolju predstavu i za tri glumačka ostvarenja, najbolji glumci su Jelena Filipović, Kristina Janjić i Bojan Jovanović koji je ujedno i umetnički rukovodilac pozorišta. Ovo je veliki uspeh našeg pozorišta obzirom u kakvim uslovima oni rade u kakvim uslovima održavaju svoje probe, ali generalno unazad godinu dana trudimo se da im pomognemo na svaki mogući način, ono što dalje sledi je da obezbedimo prave uslove za rad i da konačno završimo to pozorište, rekao je Milenković.

Zorica Jović, gradska većnica zadužena za kulturu je istakla da je Ministarstvo kulture detaljno upoznato sa problemima u vezi izgradnje zgrade pozorišta i da su netačne informacije da će ono biti završeno tek 2027. godine .

“Verujem da radite u otežanim uslovima, ali vaši rezultati govore da ste vi profesionalci i da ostvarujute rezultate i pored tih otežanih uslova”, kazala je Jovićeva.

Predstava “Ruža uvela” pripremana je u skoro nemogućim uslovima, podsetio je Nenad Jović, direktor teatra navodeći da je tehnika selila scenografiju dva puta dnevno, a da su se glumci presvlačili iza šanka.

“Najplodnijih pet godina u nemogućim uslovima, prvi put u istoriji pozorišta se dešava da jedno pozorište pobeđuje na tako značajnim festivalima, a da nema svoju zgradu”,istakli su glumci.

“Mi smo postigli velike rezultate za ovih pet godina. Moram da priznam da nas strpljenje polako izdaje nama najviše smeta što se nijedan minister kulture nije zvanično oglasio niti došao da poseti vranjsko pozorište. Osećamo nekako nepoštovanje, niko nije došao da nam pruži podršku I mi sad radimo postižemo rezultate hvala gradu, ali i dalje osećamo nemoć” kaže Jovanović.

Gradonačelnik Milenković je napomenuo da je Vlada Srbije pre Nove godine uplatila 25 miliona dinara za dekontaminaciju zgrade.

“Dakle mi završetak pozorišta možemo da očekujemo iskljčivo iz vranjskog budžeta Problemi su veliki i do sada smo za dekontaminaciju izdvojili sredstva u visini od 40 miliona. Uoči Nove godine Vlada je opredelila još 25 miliona dinara za vranjsko pozorište. Jednom rečju, preduzimamo sve kako bismo završili zgradu i rešili probleme, koje smo nasledili", reako je gradonačelnik dr Milenković.

Glumci vranjskog pozorišta na prijemu kod gradonačelnika osvrnuli su se i na dešavanja 62. po redu Sterijinog pozorja na kome su učestvovali. „Ne dodeliti nagradu na festivalu je presedan počev od uprave Sterijinog pozorja preko učesnika. U isto vreme predsednik žirija Sterijinog pozorja za svoj projekat i privatnu produkciju od Ministarstva kulture dobija više nego što je naš budžet , a onda govori o tome da nam je kultura u zapećku i da država slabo ulaže u kulturu. To je prosto nedopustivo i mislimo da je to licemerno i da to nije dobro“, kaže Bojan Jovanović, umetnički rukovodilac pozorišta „Bora Stanković“.

Autor: Tatjana Stamenković